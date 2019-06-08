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中職／拒跟隨主流！椅子樂團16日桃園球場全猿開唱

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▲Lamigo桃猿文青生活節 。（圖／桃猿提供）

▲Lamigo桃猿文青生活節 。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

6月15日以及16日全猿是文青！史上最大型的文青生活節將在桃園國際棒球場開辦，拒絕跟隨主流，創造自我潮流的文青們在桃猿奮起，第四封信讓文青有感覺，「文青音樂聚」企劃繼續走，第三組文青音樂領航人－「椅子樂團」6月15日(六)賽前於超級霸舞台開唱！

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椅子樂團（Chairs'）發跡於台中，團員皆是台中一中的吉他社同好，一起參加音樂比賽，臨時起意想加入節奏於歌曲之中，於是拎了張椅子替代鼓組，團名也因由而生。椅子樂團三人組詠靖（主唱、吉他）、仲穎（主唱、吉他）、伯元（貝斯），在大學畢業後，他們選擇繼續玩團、表演和創作，三人也以各自擅長的樂器共構椅子樂團的創作，豐富了音樂的織度。

不論是愛好文學藝術的氣質青年丶還是拒絕主流、創造自己與眾不同的志向與品味的青年，文青趴框起文青小圈圈，舉辦桃園國際棒球場文青生活節，不是文青作文青，是文青者更文青，文青趴開始寄信，快來文青趴「文青音樂聚」感受文青的喜怒哀樂！

「椅子樂團」在週六賽前15:40登場開唱迷你音樂會，文青關懷台灣土地，椅子樂團邀你來文青趴感受他們的生活態度！

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒文青生活節椅子樂團
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