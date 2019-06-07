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影／耶利奇砲轟前東家！釀酒人感謝馬林魚　馬林魚回嗆

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▲▼ 釀酒人耶利奇（Christian Yelich）（圖／路透）

▲ 釀酒人耶利奇（圖／路透）

記者劉峻誠／綜合報導

馬林魚近年陸續將陣中球星送出，2017年球季結束，更是將外野好手耶利奇（Christian Yelich）送到釀酒人，沒想到耶利奇完全爆發，不僅拿下國聯打擊王，還成為年度MVP。釀酒人7日（台灣時間）面對馬林魚，釀酒人敲出本季第23轟，領先全大聯盟，釀酒人在推特上感謝馬林魚，竟然願意送出這種MVP等級的球員。馬林魚也回嗆：「等他打出16分全壘打再告訴我們。」

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釀酒人首局就靠著耶利奇2分砲，加上莫斯塔克斯（Mike Moustakas）陽春砲拿下3分，3局莫斯塔克斯再轟陽春砲奠定勝基，終場就以5比1擊敗馬林魚。耶利奇今年已經敲出23轟，比過去他在馬林魚的任何一年都還要多。

釀酒人在耶利奇開轟後分享耶利奇開轟影片，「嘿！馬林魚，這支全壘打勾起我們的回憶，從來沒跟你們說過，我們很感謝你們將耶利奇送到我們生命中，謝謝你們送來國聯MVP。」

不過這個系列戰的前2戰釀酒人都輸球，其中1場還被以0比16完封。看到釀酒人這則推特後，馬林魚也回應：「哎呦！不錯喔！當他打出16分全壘打時記得通知我們。」

關鍵字： 大聯盟釀酒人馬林魚耶利奇
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