影／耶利奇砲轟前東家！釀酒人感謝馬林魚　馬林魚回嗆

▲ 釀酒人耶利奇(圖/路透)



記者劉峻誠/綜合報導

馬林魚近年陸續將陣中球星送出,2017年球季結束,更是將外野好手耶利奇(Christian Yelich)送到釀酒人,沒想到耶利奇完全爆發,不僅拿下國聯打擊王,還成為年度MVP。釀酒人7日(台灣時間)面對馬林魚,釀酒人敲出本季第23轟,領先全大聯盟,釀酒人在推特上感謝馬林魚,竟然願意送出這種MVP等級的球員。馬林魚也回嗆:「等他打出16分全壘打再告訴我們。」

★中職賽事直播看這裡!

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

釀酒人首局就靠著耶利奇2分砲,加上莫斯塔克斯(Mike Moustakas)陽春砲拿下3分,3局莫斯塔克斯再轟陽春砲奠定勝基,終場就以5比1擊敗馬林魚。耶利奇今年已經敲出23轟,比過去他在馬林魚的任何一年都還要多。

Hey @Marlins, this home run just reminded us that we never said how much we appreciate you for bringing Christian Yelich into our lives. Thanks for the NL MVP. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/CtCiad1WAf