國中硬聯／葉幸福關鍵一擊！內城逆轉忠孝開胡

▲宜蘭縣內城國中6比5逆轉高雄市忠孝國中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

宜蘭縣內城國中在113年度國中硬式聯賽A組首戰中，以6比5逆轉擊敗高雄市忠孝國中，旗開得勝。內城總教練李寧表示，這是成軍9年來首次擊敗忠孝一軍，雖在傳福盃贏過忠孝，但那不是主力陣容。

李寧指出，內城在比賽中曾兩度落後3分，但球員們奮戰不懈，5局下逆轉超前，6局上守住勝果，最終取得勝利。李寧特別提到游承翰和葉幸福的表現最為突出。

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游承翰先發4.1局失4分，改守三壘，6局上內城6比5超前，他又重返投手丘，投0.2局化解三壘有人危機，守住勝利。李寧表示，游承翰是主力投手，球速最快可達137公里，今天速度也很好，被敲安打的球路反而以變化球居多。落後時考慮到用球數限制，讓他改守內野，後來有機會贏球，又把他推上投手丘，並提醒他盡量投速球，果然守住勝利。

二壘手葉幸福是內城主將，因手臂受傷休養半年，今天是傷癒後首戰，擔任第五棒中心打者，繳出2安打、1四壞，上壘率百分百，並且有2分打點、跑回2分。他在5局下敲出三壘打送回2名隊友，追成5比5平手，是非常重要的一擊。

內城去年的主力球員有不少人畢業，幸好國二球員經過磨練後能頂上來，今天先發球員有5位國三，搭配國二，甚至國一球員。國三包括游承翰、葉幸福、李鈺、陳冠宇、黃加翔，表現均佳。陳冠宇有1安打2打點，其中6局上高飛犧牲打送回第6分，是比賽的勝利打點。

李寧表示，今天曾以0比3和2比5兩度落後3分，球員們毫不氣餒，打出逆轉勝，精神可佳。去年打到32強平隊史紀錄，希望今年能再往前邁進。

▲宜蘭縣內城國中6比5逆轉高雄市忠孝國中。（圖／學生棒聯提供）