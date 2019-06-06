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日職／王柏融猛打賞！打擊率回到3成　火腿3比1勝養樂多

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融擊出第二支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

北海道日本火腿鬥士6日與養樂多燕子交手，由加藤貴之對上小川泰弘，王柏融擔任火腿先發第5棒、左外野手，4打數3安打，有1分打點，終場火腿3比1擊敗養樂多。

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本場比賽王柏融4打數3安打，有1分打點，打擊率上升至3成01，超越大田泰示的3成打擊率，排名火腿第2，在太平洋聯盟排名第6。

首局塩見泰隆敲出游擊滾地球，青木宣親、山田哲人遭到三振。1局下火腿進攻，西川遥輝遭到三振，大田泰示、近藤健介都敲出安打，中田翔一壘界外飛球遭接殺，王柏融2好2壞時敲出安打，幫助火腿先馳得點。隨後清宮幸太郎左外野飛球遭接殺。

3局下2出局後，小川泰弘刻意閃避中田翔，保送中田翔後，王柏融再敲安打，隨後清宮幸太郎也敲安打，有1分打點。

4局上養樂多進攻，青木宣親、山田哲人連續安打，2出局村上宗隆敲出安打，養樂多追回1分。4局下火腿反擊，1出局後中島卓也靠失誤上壘，2出局二壘有人大田泰示敲安打，幫助火腿再攻分數。

7局下養樂多換上近藤一樹登板，三振大田泰示，保送近藤健介，中田翔敲出中外野飛球遭接殺，王柏融敲出安打，火腿決定換下王柏融，由平沼翔太代跑，清宮幸太郎遭到三振。

關鍵字： 北海道日本火腿鬥士日職王柏融
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