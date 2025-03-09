詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

Wow: LeBron James actually left the team huddle before the fourth quarter to confront Stephen A. Smith ????



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記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）7日出戰尼克，在隊友仍在討論戰術時，走到《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）旁怒嗆，「別碰我兒子！」這個插曲引來巨大關注。史密斯坦言感到意外與難過，並透露自從他發表對「大皇子」布朗尼（Bronny James）的評論後，多名NBA球員不再與他交流。

湖人前役在延長賽力退尼克拉出8連勝，比賽中出現一個插曲，洛城天王詹姆斯走向場邊的《ESPN》名嘴史密斯，當面警告對方，「別碰我兒子！那是我兒子！」

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根據史密斯的說法，由於內容涉及「不適合電視播出」的言語，他無法完整轉述詹姆斯當時的話語。這次對峙讓史密斯感到難過與意外，他在播客節目中談及此事時表示，「我知道最近大家說我看起來很難過。沒錯，我承認，因為這種事本來就不會讓人感到舒服。」他坦言，雖然並未預料到這次對話，但完全理解詹皇的立場，「這不是一名籃球員對我的質問，而是一位父親的保護本能。」

▲湖人天王詹姆斯為兒子怒嗆名嘴 。（圖／達志影像／美聯社）

史密斯進一步透露，「當他直接來到我面前時，我立刻明白這是他最關心的事。他不是以球員的身份，而是以一位父親的身份與我對話。身為兩個女兒的父親，我完全能夠理解他的心情。如果我是詹姆斯，我可能也會做同樣的事情。」

儘管對峙氣氛緊張，史密斯表示他不會對詹姆斯的行為感到不滿，並尊重對方的情緒。但他也強調，如果是自己，可能會選擇打電話私下溝通，而不是在比賽中公開攤牌。他還透露，自從他對布朗尼發表評論後，包括勇士核心悍將格林（Draymond Green）在內等多名NBA球員已不再與他交流。

▲湖人天王詹姆斯大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）