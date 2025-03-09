新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

▲▼新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮（上圖），新莊棒球場整修完成（下圖）。。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新莊棒球場在去年季後進行大規模整修，富邦悍將與體育署、新北市政府合作，經過130天的努力，於9日舉辦測試賽，迎接新球季的到來。

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▲▼新莊球場升級公開，更新LED燈光控制系統（上圖），外野全區翻新座椅（下圖）。。（圖／富邦悍將提供）

本次整修包括六大項目：界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，成為台灣首座「天然草皮與人工草皮混合」的職棒球場；建置全新「LED燈光控制系統」，具備演唱會等級燈光效果；全面更新外野座椅；擴建內野環形舞台；擴建熱區、更換熱力區座椅；售票廣場翻新。此外，為營造特需族群友善觀賽環境，富邦人壽攜手倡議運動平權，優化場內外無障礙設施，包含增設無障礙售票口、無障礙坡道、輪椅席及陪伴席數量。

擴建熱區及更換熱力區座椅後，熱區座位增加近300席，熱力區座位增加近100席，讓更多球迷能享受熱區看球體驗。內野環形舞台部分，一壘側、三壘側各近15公尺，總長從90公尺擴增至120公尺，搭配全新LED燈光控制系統，打造更寬廣、更震撼的舞台視覺效果。

▲▼新莊球場升級公開，擴建內野環形舞台（上圖），外野全區翻新座椅（下圖）。。（圖／富邦悍將提供）

富邦育樂總經理陳昭如表示，感謝體育署和新北市政府的相助，讓球迷朋友能在季前就享受到球場的新設施和新體驗，而新莊棒球場的更新工程仍會持續，預計下一階段將逐步更新內野非熱區座位，讓球迷朋友能有更舒適的看球環境。

球場工程完工後，已配合中職聯盟球場檢驗，並於9日舉辦測試賽，視檢驗結果及球員回饋再做細部調整。今年4月2日富邦悍將主場開幕戰，歡迎悍將家人們一起來開箱全新球場。

▲▼新莊球場升級公開，新莊球場配合中職聯盟球場檢驗（上圖），售票廣場翻新（下圖）。（圖／富邦悍將提供）

體育局補充，新莊棒球場界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，並參考日本甲子園球場，中間仍為天然草皮，讓球員在戶外打球也能有如大巨蛋球場室內的舒適度。新北大巨蛋籌建在即，市府已盤點六大潛力地區，未來將持續與各界專家學者共同研商，聽取市民意見，並於體育局官網設置【大巨蛋信箱】sportsntpc@ntpc.gov.tw，歡迎市民提供建議、共同討論。

▲▼新莊球場升級公開，售票廣場翻新。（圖／富邦悍將提供）