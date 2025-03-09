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快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

▲▼東超季軍戰，新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲東超季軍戰，新北國王當家球星林書豪上半場包辦13分。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

東亞超級聯賽（EASL）季軍戰今（9）日下午登場，由新北國王對陣琉球黃金國王，上演「雙王」之戰，兩隊本季小組賽2次交手各取1勝。新北國王整場5人得分上雙，林書豪包辦全隊最高18分，且他在最後關鍵時刻無私傳球，助隊友蘇士軒砍進超前三分，新北國王終場就以84比80逆轉獲勝，贏得今年東超季軍。

林書豪7日在東超4強戰從大腿傷勢中復出，這是他自1月21日作客KBL釜山KCC宙斯盾受傷後首度出賽，從板凳出發貢獻7分、3助攻，無奈新北國王末節只拿5分，終場以65比81不敵廣島蜻蜓。連2年未能挺進東超冠軍戰，主帥萊恩仍喊話希望完成去年沒完成的事，上季他們以第4名作收。

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4強戰攻下全隊最高17分的林書緯，此役開賽就飆進三分，替國王首開得分紀錄，但黃金國王隨即回敬一記外線，所幸前一場表現低迷的曼尼高、奧帝接連挺身而出，新北國王取得14比10領先。不過對手擺出3位身高超過206公分的長人應戰，阿魯瑪單節包辦11分、7籃板，雙方形成拉鋸戰。

林書豪在第1節還剩3分11秒接替林書緯來到場上，豪哥一上場就砍進一記中距離，對手的當家後衛岸本隆一則切入獲得兩罰，雙方回到16平。隨後桑尼轉身打進兩分，黃金國王則有阿魯瑪跳出來完成三分打，最後28.2秒，林書豪兩罰俱中，國王首節打完20比19。

▲▼東超季軍戰，新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書緯延續好手感。（圖／新北國王提供）

進入第2節，林書豪開局帶球切到籃下拋進兩分並完成加罰，新北國王25比24領先。不過黃金國王逐漸掌控比賽節奏，荒川颯命中中距離後，新北國王陷入25比30落後，隨後李愷諺傳球失誤，還把阿魯瑪送上罰球線，連續幾次失誤讓雙方分差持續擴大。

上半場最後4分02秒，林書豪緊急回到場上，無奈擋不住長人阿魯瑪，他輕易從外線衝搶籃板，頻頻在籃下帶給新北國王傷害，他完成三分打後，黃金國王已領先達11分。豪哥的大號三分替球隊稍稍止血，分差回到個位數，林書緯籃下拋進兩分，再將比數逼近到36比41，豪哥在上半場終了前補上一記底角三分，新北國王追到39比41僅2分差。

▲▼東超季軍戰，新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲林書豪本周在東超賽場復出。（圖／新北國王提供）

來到第3節，曼尼高與桑尼開局連續飆外線，奧帝、林書緯也接連拋投得手，幫助新北國王緊咬比分。對手由岸本隆一串聯團隊攻勢，林書豪在此節最後3分46秒回到場上後，隨即助攻桑尼並命中後撤跳投，雙方戰成55平，前3節結束，新北國王57比61落後4分。

決勝節，桑尼砍進三分，將比數逼近到64比66，不過新北國王一直無法超前比數，在被荒川颯打進兩分後，陷入64比70、6分落後，緊急喊出暫停，還好奧帝回敬一記外線，再追到3分差。隨後奧帝認為庫利有推人動作，但裁判並未響哨，讓他非常不開心，場內噓聲四起，他化憤怒為力量，在最後4分半鐘左右飆進三分，幫助新北國王緊咬比數。

終場前3分30秒，林書豪站上罰球線，第1罰意外沒進，雙方回到4分差，隨後林書緯拋投命中，完成了一記三分打，新北國王逼近到74比77，可惜不斷被對手抓下進攻籃板造成了傷害。最後1分31秒，桑尼5犯畢業，新北國王落後6分，所幸奧帝命中個人第4記三分，林書緯快攻沒放進，曼尼高補進兩分，比賽回到1分差。

最後31秒，新北國王執行關鍵一擊，林書豪把球傳給底線的蘇士軒，蘇士軒順利命中三分，新北國王82比80反超，曼尼高最後5.2秒的兩罰也把握住，終場就以84比80逆轉獲勝，奪下本季東超季軍。

在上場時間因傷受限之下，林書豪仍砍下全隊最高18分、3籃板和3助攻；林書緯貢獻16分、5助攻；曼尼高有16分、9籃板、4助攻和5抄截；奧帝、桑尼各拿14和13分。

關鍵字： 東超新北國王TPBL林書豪琉球黃金國王

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