徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

▲徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍「龍之子」徐若熙在2024年經典賽資格賽中繼好投，最快球速達158公里，追平個人生涯最速紀錄。然而，回到母隊後，他的訓練進度因右大腿傷勢而受到影響。

對於徐若熙目前的狀態，味全龍總教練葉君璋坦言，「目前還要確認他的右大腿狀況，我們一直有掌握他的恢復進度，但現在還沒辦法進行牛棚練投。」

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雖然徐若熙在經典賽資格賽投出高水準球速，但葉君璋認為，他的身體狀況並未完全到位，「不是指球速，而是對身體的掌控度，大概只有六、七成，可以看出後段控球不穩，代表身體還沒有完全恢復。」葉總進一步透露，當時在天母熱身賽時，就知道他在冰敷，資格賽開打前的兩三天前牛棚還不太行。不過，他也表示，所幸當時投球局數不多。

對於徐若熙為了經典賽熱身賽，提前一個多月進入比賽狀態，葉君璋強調，「這樣的調整方式雖然讓他進度超前，但也存在風險，比賽強度也很高，坦白說還是會擔心。」目前，他僅能進行簡單投球，牛棚練投則需等待大腿傷勢恢復後再評估。

過去曾對徐若熙有保護計劃，談到本季的規劃，葉君璋表示，球隊一直對徐若熙的投球量進行系統性控制，「當然不可能沒有限制，我們心裡會有一個目標，會根據這個目標來調整他的投球狀況，確保他不會過度負擔。」

對於這次大腿傷勢，葉君璋也進一步解釋：這並不是舊傷，但可以想像，因為他下半身發力較多，導致在這個時間點超出原本的訓練進度，可以想見大腿承受了更多壓力。

因此，球隊仍會審慎評估，確保他能以最佳狀態迎接新賽季。葉總說，「開季應該沒辦法，應該等到四月中了。」

談到中華隊打到殊死戰擊敗西班牙，葉總說，「若熙第一場不能投確實有影響，實際上中南美洲球隊，也沒有弱者，12強表現很好，應該不會如此？但棒球比賽很難預測，掌握性太低了。」