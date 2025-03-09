運動雲

>

國中硬聯／勝投、勝打都是他！楊燿丞率崇明PK險勝

▲崇明PK氣走地主過頭關，楊燿丞包辦勝投勝打。（圖／學生棒聯提供）

▲楊燿丞包辦勝投勝打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南市崇明國中今日（9日）在國中硬式聯賽首戰中，與台東縣泰源國中鏖戰至延長賽，最終以3比2險勝對手，取得開門紅。崇明的楊燿丞後援2.2局無失分，並敲出再見安打，成為球隊的英雄。

比賽過程緊張刺激，崇明在2局下利用趁傳先馳得點，但5局上守備出現失誤，讓泰源反超2分。崇明在6局下展開反攻，鄭秉雄敲出二壘安打，隨後林仕文安打將其送回，雙方戰成平手。由於時間限制，直接進入延長賽「突破僵局制」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

延長賽中，泰源先攻但二壘跑者遭捕手牽制出局，氣勢受挫，未能得分。7局下，崇明的陳育璿和楊燿丞連續敲出安打，攻下再見分，全隊衝上場歡呼勝利。

崇明總教練許宸頊賽後表示，6局下鄭秉雄的長打非常關鍵，讓球隊有機會追平進入延長賽。他鼓勵球員相信自己，穩穩來就好，7局上抓到跑者，士氣大振，相信就有機會。

國三學生楊燿丞包辦勝利投手和勝利打點，許總提到，楊燿丞是控球型投手，常在比賽後段登板，打擊則屬於中長程型打者，平時練球認真，自主性強。楊燿丞表示，常以後援身分登板，今天投得還不錯，投PK不會緊張，打擊則是當下教練提醒冷靜下來，「最後一次比賽了，希望打出好成績，這是我第一次打出再見安打。」他自認較喜歡打擊，未來希望打進職棒。

▲崇明PK氣走地主過頭關，楊燿丞包辦勝投勝打。（圖／學生棒聯提供）

▲崇明PK氣走地主過頭關。（圖／學生棒聯提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

快訊／林書豪無私傳球！蘇士軒關鍵三分　新北國王逆轉奪東超季軍

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

「野生女神」李雅英驚喜現身新莊　合體李珠珢直呼：很期待！

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

去年邀請混血費爾柴德打經典賽　曾總：會帶來很大幫助

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

熱門新聞

徐若熙右大腿傷勢無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

亞錦棒球賽9月平潭開打　湯登凱接掌中華隊兵符

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1徐若熙右大腿傷勢無法準時開季　葉總曝最新狀況「還無法牛棚」

2遭詹皇怒嗆　名嘴：很多NBA球員不理我

3亞錦賽9月開打　湯登凱接中華隊

4新莊球場創首例！6大亮點一次看

5HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

最新新聞

1松山菜鳥教頭奪冠　向黃萬隆喊我愛您

2奪冠轟大三元　松山劉程恩奪本屆MVP

3台灣史上最佳！領航猿奪東超亞軍

4HBL綠色奇蹟　松山勇奪隊史第7冠

5燈光秀秒變演唱會！曾峻岳驚訝球迷大合唱

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366