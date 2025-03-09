國中硬聯／勝投、勝打都是他！楊燿丞率崇明PK險勝

▲楊燿丞包辦勝投勝打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南市崇明國中今日（9日）在國中硬式聯賽首戰中，與台東縣泰源國中鏖戰至延長賽，最終以3比2險勝對手，取得開門紅。崇明的楊燿丞後援2.2局無失分，並敲出再見安打，成為球隊的英雄。

比賽過程緊張刺激，崇明在2局下利用趁傳先馳得點，但5局上守備出現失誤，讓泰源反超2分。崇明在6局下展開反攻，鄭秉雄敲出二壘安打，隨後林仕文安打將其送回，雙方戰成平手。由於時間限制，直接進入延長賽「突破僵局制」。

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延長賽中，泰源先攻但二壘跑者遭捕手牽制出局，氣勢受挫，未能得分。7局下，崇明的陳育璿和楊燿丞連續敲出安打，攻下再見分，全隊衝上場歡呼勝利。

崇明總教練許宸頊賽後表示，6局下鄭秉雄的長打非常關鍵，讓球隊有機會追平進入延長賽。他鼓勵球員相信自己，穩穩來就好，7局上抓到跑者，士氣大振，相信就有機會。

國三學生楊燿丞包辦勝利投手和勝利打點，許總提到，楊燿丞是控球型投手，常在比賽後段登板，打擊則屬於中長程型打者，平時練球認真，自主性強。楊燿丞表示，常以後援身分登板，今天投得還不錯，投PK不會緊張，打擊則是當下教練提醒冷靜下來，「最後一次比賽了，希望打出好成績，這是我第一次打出再見安打。」他自認較喜歡打擊，未來希望打進職棒。

▲崇明PK氣走地主過頭關。（圖／學生棒聯提供）