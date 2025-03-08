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希本紛爭、新團長Matt休息室事件　台鋼完整聲明澄清

▲台鋼雄鷹啦啦隊團長希本 。（圖／本人提供）

▲台鋼雄鷹啦啦隊團長希本 。（圖資料照／本人提供）

記者王真魚／綜合報導

近期因應援團長人事異動引發廣泛討論，部分網路言論已嚴重失實。台鋼雄鷹球團與桂田公司特發表此聯合聲明，釐清事件真相，期望爭議盡快平息，將焦點重新導回球場。

希本團隊合作過程

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希本自2023年3月起成為應援團長培訓人選，初期以約聘方式合作，同年7月正式加入球團行銷企劃組，負責應援相關業務，包括制定選手應援口號及錄製應援曲。從新人到應援團長的表現與進步有目共睹，球團對此予以肯定。

然而，2024年球季期間，希本團隊（含其妻兼經紀人Vivi、DJ及鼓手等）多次與副團長Gary、Wing Stars成員及音響廠商發生衝突，嚴重影響應援工作進行。

2024年賽季結束後，希本於10月9日及28日兩度表達續約意願，但希望由正式員工轉為承攬合作模式，並提出由其團隊承包2025年度應援業務。球團評估後同意變更合作方式，並委由桂田創藝負責接洽。

合作談判與爭議點

12月11日，桂田創藝與希本團隊進行首次會談。會議中，經紀人Vivi花費近40分鐘抱怨球團高層並指責副團長Gary，影響洽談效率。希本團隊提出的年度承攬報價過高，雙方協議改以單場計費方式討論。

後續桂田創藝多次主動聯繫，但希本團隊未有回應。球團提醒儘速回覆，仍無進展。

12月24日，球團依規定進行年終財產盤點，通知希本來公司進行應援器材盤點。外界傳言「球團要求希本繳回球衣，缺乏誠意」實屬不實。由於希本已表明不再以正式員工身分續約，球團依照行政程序辦理離職手續。所有教練、選手及應援團成員均在賽季結束時歸還當年度球衣，並非針對希本個人。

2025年1月3日，希本返回公司辦理離職手續，並約定於1月8日由台鋼雄鷹直接洽談新年度合作。會議中，經紀人Vivi仍頻繁指責球團主管與桂田創藝，對球團提出的合作條件（已高於前賽季單場平均費用）無法接受，卻未提供具體可行方案。

1月13日，希本團隊正式提出合作方案，個人單場出場費報價遠高於其他球團資深團長，且不包含賽前後主持、音樂監製及應援設計等需另計費用。

球團願提供高於去年且超出業界平均水準的出場費，但希本報價過高，超出市場合理範圍。加上過去一年希本團隊與工作人員爭議頻繁，影響應援整體運作。綜合考量各因素，且希本堅持DJ與鼓手團隊「同進退」，球團最終決定終止洽談，另組新團隊培訓應援陣容。

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram、希本Threads）

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram、希本Threads）

Matt進入休息室事件澄清

關於網傳現任團長Matt私自潛入女孩休息室一事，經查證：Matt為前副團長Gary的學長，當天是在桂田文創經紀人請Gary帶領下進入休息室拿取飲料及合照，並非未經允許擅自闖入。儘管有Gary陪同，但因未依規定事前報備，Matt已受到處罰並將引以為戒。

針對不實言論的立場

部分網友散播「Matt偷溜進女孩休息室」等指控，甚至波及Wing Stars成員，已對當事人造成傷害。「桂田文創長官要求希本團隊道歉」的說法也屬不實。實際情況是經紀人Vivi在應援時因溝通不良，情緒失控對啦啦隊女孩斥責，桂田文創長官前往了解並主動致歉，表示未能妥善教導啦啦隊女孩，並無強迫希本團隊道歉。
若不實言論持續擴散，球團與桂田公司不排除協助當事人提起法律訴訟，以維護個人及公司名譽。

球團與桂田公司期待圍繞應援團長的爭議能儘早落幕，後續將不再對此事回應，讓焦點回歸即將開打的新球季。
三位新任團長Matt、奧丁及柏澄深知外界期待，正加緊練習提升表現，虛心接受球迷建議作為進步動力，期望在新球季開始前調整至最佳狀態。

結語

球團與桂田公司期待圍繞應援團長的爭議能儘早落幕，後續將不再對此事回應，讓焦點回歸即將開打的新球季。

三位新任團長Matt、奧丁及柏澄深知外界期待，正加緊練習提升表現，虛心接受球迷建議作為進步動力，期望在新球季開始前調整至最佳狀態。

懇請球迷朋友持續給予支持與鼓勵，團長們將以更努力、更完美的演出回饋大家的熱愛與期待。

關鍵字： 應援團長球團合作事件真相球季備戰團長新任

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