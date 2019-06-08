影／洛磯連敲2轟後挨觸身球　引爆最和平板凳清空

▲ 大都會、洛磯板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

大都會中繼投手甘格農（Drew Gagnon）8日（台灣時間）面對洛磯，8局登板被敲2發全壘打，在挨了第2轟後，他對下一名打者投出觸身球，也引發板凳清空的衝突。

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8局上1出局一壘有人，洛磯達爾(David Dahl)開轟，幫助洛磯4比1領先大都會，2出局後莫菲（Daniel Murphy）開轟，沒想到戴斯蒙德（Ian Desmond）就被觸身球砸中。

事實上，甘格農面對戴斯蒙德的第1球就是個近身球，1好1壞後，再次往戴斯蒙德身上招呼，也引發戴斯蒙德不滿，認為甘格農也故意投出觸身球的嫌疑，在雙方互相挑釁後，莫菲率先衝上場，也開啟這波衝突。

不過這次的板凳清空相當和平，沒有人揮拳，也沒有拉扯，在衝突結束後，甘格農退場休息。終場洛磯就以5比1贏球。