影／洛磯連敲2轟後挨觸身球　引爆最和平板凳清空

記者劉峻誠/綜合報導

大都會中繼投手甘格農(Drew Gagnon)8日(台灣時間)面對洛磯,8局登板被敲2發全壘打,在挨了第2轟後,他對下一名打者投出觸身球,也引發板凳清空的衝突。

8局上1出局一壘有人,洛磯達爾(David Dahl)開轟,幫助洛磯4比1領先大都會,2出局後莫菲(Daniel Murphy)開轟,沒想到戴斯蒙德(Ian Desmond)就被觸身球砸中。

事實上,甘格農面對戴斯蒙德的第1球就是個近身球,1好1壞後,再次往戴斯蒙德身上招呼,也引發戴斯蒙德不滿,認為甘格農也故意投出觸身球的嫌疑,在雙方互相挑釁後,莫菲率先衝上場,也開啟這波衝突。

不過這次的板凳清空相當和平,沒有人揮拳,也沒有拉扯,在衝突結束後,甘格農退場休息。終場洛磯就以5比1贏球。

