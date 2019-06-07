日職／王柏融そうですね太可愛！日本女歌手：融融好棒

▲日本女星河野萬里奈關注王柏融 。（圖／河野萬里奈推特）



記者劉峻誠／綜合報導

日本北海道火腿鬥士王柏融6日單場3安打，赴日之後第5度猛打賞，也敲下火腿勝利打點，率領火腿3比1贏球。賽後王柏融登上英雄訪問台，一句「是啊（そうですね）」讓現場日本球迷笑得開心，很喜歡王柏融的日本歌手河野萬里奈聽到王柏融賽後訪問後直說：「融融好棒啊！」

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王柏融6日首局就敲出關鍵安打，幫助火腿先馳得點，3局下再敲安打，讓火腿延續攻勢，拿下分數，7局下再敲安打。4打數3安打，有1分打點，打擊率上升至3成01，打擊率排名洋聯第6。

王柏融賽後也與先發投手加藤貴之、一壘手清宮幸太郎一同登上英雄訪問台。王柏融一句「是啊（そうですね）」讓許多球迷都很開心，覺得王柏融的回應相當可愛。

王柏融透露，自己現在積極學日文，以能用手勢跟隊友溝通，也會說一些日常簡單用語。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



相當關注王柏融的日本女歌手日本歌手河野萬里奈也發文表示，今天不是中文說謝謝，而是日文的「謝謝（ありがとうございます）」，王柏融說了是啊（そうですね〜），會說日文的融融好棒啊！

河野萬里奈過去就很關心王柏融，在王柏融受傷期間，也時常發文為王柏融加油打氣。



