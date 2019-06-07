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不斷更新／雙殺後連3支安打！黃鈞聲助兄弟1比2桃猿

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟7日在主場面對Lamigo桃猿，派出萊福力先發對上李茲，雙方先發打序出爐。1局上桃猿靠林泓育安打先馳得點，2局上陳晨威也敲下打點，2局上結束，桃猿2比0兄弟。

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1局上桃猿進攻，陳晨威二壘滾地球遭刺殺，柏納帝那敲出安打，隨後盜上二壘，王勝偉傷退。藍寅倫一壘滾地球遭刺殺，跑者上三壘，林泓育敲安，幫助桃猿先馳得點，朱育賢吞下三振。1局下王威晨吞下三振，吳東融右外野飛球遭接殺，陳子豪吞下三振。

▲▼0425 中華職棒中信兄弟對桃猿-王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）

2局上陳俊秀選到保送，林立觸擊推進跑者，黃敬瑋游擊滾地球，靠也選上壘，陳俊秀遭觸殺，余德龍、陳晨威敲出安打，桃猿再拿1分，柏納帝那三壘飛球遭接殺。2局下林智勝敲安打，張志豪敲出雙殺打，詹子賢、周思齊、黃鈞聲連續敲出安打，幫助兄弟追回1分。

▲▼ 0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-陳晨威。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 陳晨威、黃鈞聲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 中華職棒中信兄弟對桃猿-黃鈞聲。（圖／記者黃克翔攝）

兄弟先發打序為
1棒三壘手王威晨
2棒二壘手吳東融
3棒右外野手陳子豪
4棒一壘手林智勝
5棒中外野手張志豪
6棒左外野手詹子賢
7棒指定打擊周思齊
8棒捕手黃鈞聲
9棒游擊手王勝偉

桃猿先發打序為
1棒左外野手陳晨威
2棒中外野手柏納帝那
3棒右外野手藍寅倫
4棒捕手林泓育
5棒指定打擊朱育賢
6棒一壘手陳俊秀
7棒二壘手林立
8棒三壘手黃敬瑋
9棒游擊手余德龍

關鍵字： 中信兄弟中華職棒Lamigo桃猿
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