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台日爭冠／陳傑憲炸裂3分砲！台灣4比0日本

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強冠軍戰，台灣迎戰日本，林昱珉掛帥先發，目前比賽進行到4局仍是0比0。林家正5局開轟，率隊先馳得點。陳傑憲隨後追加3分砲。

1局上，陳晨威一壘滾地球，林立擊出右外野深遠飛球遭接殺，陳傑憲重返先發，首打席敲安，且是二壘安打，讓台灣球迷一開始就能唱「台灣尚勇」，林安可纏鬥至滿球數，遭到三振。

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1局下，林昱珉首局面對首名打者桑原将志，第一球就飆出150公里，最後順利製造飛球出局，小園海斗吞下三振，下一棒對決辰己涼介，再飆151公里火球，最後製造滾地球，讓日本三上三下。

2局上，台灣又是三上三下，潘傑楷吞下三振，江坤宇右外野飛球遭接殺，岳東華三振。

2局下，森下翔太擊出游擊滾地球刺殺，栗原陵矢擊出小飛球又落入江坤宇防區，牧秀悟遭到三振。

3局上，林家正擊出飛球遭接殺，張政禹擊出二壘滾地球刺殺，陳晨威保送，林立適時安打，一三壘有人，陳傑憲擊出游擊強勁滾地球，但打進佈陣，形成3出局。

3局下，源田壮亮擊出投手前滾地球，林昱珉欲伸手接球不及，形成內野安打。 佐野恵太擊出二壘飛球，坂倉将吾保送，台灣隨後喊出暫停，林昱珉試圖回穩，三振桑原将志，小園海斗中外野深遠飛球，陳傑憲接殺。

4局上，林安可擊出右外野飛球遭對手行進間美技接殺，潘傑楷遭到三振，江坤宇敲出左外野安打，岳東華遭到三振。

4局下，林昱珉續投，保送首名打者辰己涼介，森下翔太擊出中左外野深遠飛球，陳傑憲再度挺身而出，美技接殺，栗原陵矢擊出的中外野飛球隨後也落入他手套中。前一打席吞下三振的牧秀悟，這次擊出二壘滾地球，岳東華迅速攔下傳一壘，也上演美技。獲得守備相挺的林昱珉，再度振奮怒吼。

5局上，林家正開轟，率隊先馳得點，場邊台灣球迷大喊：「林家正對不起！我無知，我酸民！」陳傑憲隨後也敲出3分砲，一棒擴大領先。
 

中華隊打線
1. 左外野手 陳晨威
2. 右外野手 林立
3. 中外野手 陳傑憲
4. 指定打擊 林安可
5. 一壘手 潘傑楷
6. 游擊手 江坤宇
7. 二壘手 岳東華
8. 捕手 林家正
9. 三壘手 張政禹
 

關鍵字： 棒球中華隊冠軍戰台灣日本12強

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