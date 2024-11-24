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台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

世界12強複賽23日東京台灣面對地主日本隊，以6比9落敗。然而，台灣教練團賽前更換原先預告的先發投手林昱珉，引發日媒高度關注與議論，甚至表達不滿，認為此舉破壞比賽公平性。不過選手、教練則是平常心應戰。

賽前，隨著美國隊擊敗委內瑞拉，確定決賽將由日本對上台灣。台灣教練團隨即做出「保留王牌」的戰略調整，將原本預告的林昱珉調整為24日決賽登板，改派陳柏清擔任先發投手。

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此舉需支付2000美元罰款，但國際棒總（WBSC）同意了更換投手。日本媒體對此策略不甚滿意，直指雖然符合規定，但這樣的戰術安排似乎有違賽事精神。」 日本隊雖面對突如其來的先發更換，依舊展現強大實力，最終擊敗台灣。

賽後不少日本球員透露對這一策略的看法。日本外野手五十幡亮汰（日本火腿）坦言，「當對方更換先發投手時，我們的第一反應是『他們真的很想贏』，但這也讓我們更加燃起鬥志。」

另一位主力打者村林一輝（樂天）則表示，「教練提醒我們專注於自己，我們最終還是要在場上證明自己。」

24日的決賽今晚登場，台灣與日本將在這場冠軍之爭中迎來本屆第三度交手，雙方將以完全陣容決一高下。台灣隊能否用這一布局創造奇蹟，或是日本隊再次展現霸主實力，力拚28連勝，成為這場對決的最大看點。

關鍵字： 棒球台灣日本冠軍對決公平性

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