影／突襲短打也不行？洋基球員破洛磯無安打收死亡威脅

Here is the bunt that broke up the @GoYardGoats no-hit bid in the 9th. What does Hartford starter Rico Garcia think of it? https://t.co/JKJTmZDBEb pic.twitter.com/24r6ZHwEj4 — Minor League Baseball (@MiLB) 2019年6月5日





記者劉峻誠／綜合報導

洋基2A打者列普卡（Matt Lipka）日前靠著突襲短打，打破洛磯的無安打比賽，引發雙方衝突。場上衝突結束後，場下的衝突還在持續延燒，《紐約郵報》報導，列普卡因爲這個內野安打打破洛磯無安打比賽，現在收到了死亡威脅。

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洛磯2A球隊哈特佛山羊（Hartford Yard Goats），5日先發投手賈西亞（Rico Garcia）聯手兩名後援，將洋基2A球隊特倫頓雷霆（Trenton Thunder）8局全面封鎖，只因為2次守備失誤讓打者站上壘包，但都沒有釀成大禍，帶著3比0接力無安打比賽進入第9局。伯登（Ben Bowden）三振塞茲（Jorge Saez），距離紀錄只差2個出局數，此時列普卡面對伯登的第一球，擺出短棒突襲短打站上一壘，打破無安打比賽。

列普卡一個突襲短打，打破棒球圈不成文規定，也讓他成為全美關注對象。賽後，他在社交媒體收到了死亡威脅，洋基已經針對這件事情報警，並且介入調查。

美國媒體認為，列普卡是洋基9棒打者，突襲短打上壘確實有機會幫助球隊贏球。且洛磯並不是單一投手挑戰無安打紀錄，是4名投手聯手挑戰紀錄，因此這場衝突顯得很沒有必要。