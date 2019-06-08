運動雲

>

影／突襲短打也不行？洋基球員破洛磯無安打收死亡威脅

ETtoday運動雲


 

記者劉峻誠／綜合報導

洋基2A打者列普卡（Matt Lipka）日前靠著突襲短打，打破洛磯的無安打比賽，引發雙方衝突。場上衝突結束後，場下的衝突還在持續延燒，《紐約郵報》報導，列普卡因爲這個內野安打打破洛磯無安打比賽，現在收到了死亡威脅。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

洛磯2A球隊哈特佛山羊（Hartford Yard Goats），5日先發投手賈西亞（Rico Garcia）聯手兩名後援，將洋基2A球隊特倫頓雷霆（Trenton Thunder）8局全面封鎖，只因為2次守備失誤讓打者站上壘包，但都沒有釀成大禍，帶著3比0接力無安打比賽進入第9局。伯登（Ben Bowden）三振塞茲（Jorge Saez），距離紀錄只差2個出局數，此時列普卡面對伯登的第一球，擺出短棒突襲短打站上一壘，打破無安打比賽。

列普卡一個突襲短打，打破棒球圈不成文規定，也讓他成為全美關注對象。賽後，他在社交媒體收到了死亡威脅，洋基已經針對這件事情報警，並且介入調查。

美國媒體認為，列普卡是洋基9棒打者，突襲短打上壘確實有機會幫助球隊贏球。且洛磯並不是單一投手挑戰無安打紀錄，是4名投手聯手挑戰紀錄，因此這場衝突顯得很沒有必要。

關鍵字： 死亡威脅洋基無安打比賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

日職／陽岱鋼連2戰先發！首打席開轟　巨人1比0羅德

中職／拒跟隨主流！椅子樂團16日桃園球場全猿開唱

影／洛磯連敲2轟後挨觸身球　引爆最和平板凳清空

中職／林泓育開轟、猛打賞　桃猿7比2擊敗兄弟

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

讀者回應

﻿

最新新聞

1大王4支1退場　7局火腿4比0領先

2凱戈勇士初登板前　先在3A丟2場

3李杜軒一軍代打遭三振　8日又回二軍

4王柏融第2打席飛球出局

5洋基球員破洛磯無安打收死亡威脅

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

4KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366