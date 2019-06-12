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中職／游霆崴初登板勝投　好友陳仕朋：神，教我投球

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▲▼富邦U-18明日之星大賽，游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）

▲游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將游霆崴在二軍載浮將近2年，期間他曾想過放棄棒球，但在余文彬、王建民等投手教練指導下，讓他重新燃起一絲希望。9日游霆崴一軍初登板先發奪勝，讓他自己相當開心，高中好友陳仕朋更稱讚，「你是神！」

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2015年游霆崴與葉文淇、陳琥、申皓瑋、林承飛等人一同入選U18世界盃，在世界盃投2場，飆出3K，無失分。尤其對古巴後援3場飆速146公里最為經典。但游霆崴高二時手受傷，高中教練建議他先到業餘磨練，所以他沒有升學、進職棒。在業餘期間，游霆崴像是忘記怎麼投球一般，完全找不到投球感覺，不僅控球不準，連球速也僅剩120幾公里。

2017年游霆崴參加中職選秀落選，當時他很失落，但他知道自己不足，希望保持正向心態，「持續練習，明年再來」。但游霆崴失落的日子沒有太久，富邦悍將球探沈鈺傑在選秀後沒幾天就找他吃飯，希望以自主培訓方式加入富邦，游霆崴說：「統一獅那時候也有找我，所以我跟他說我考慮一下，但因為仕朋也在富邦，他跟我說，富邦很照顧投手，我們兩個也可以互相照應，所以就選擇富邦。」

加入職棒後，游霆崴的控球、球速依舊無法回到巔峰期，「我不知道為什麼我不會投球，對自己的能力也很沒自信，去年7月的時候也想說要放棄棒球，不要再浪費時間。內角、外角都無法投，感覺我站上去就只是在丟球，不是在投球，球速也只有120幾，跟隊友差很多，明顯不到職業的水準。」

過去球速不見，游霆崴認為最主要原因是動作不連貫，在經過余文彬教練不斷修正，每天嘗試、每天修改，再加上王建民帶來的道具輔助，讓游霆崴投球動作不在不順，控球慢慢變好：「下盤也慢慢變穩，讓自己從腳到手的動作連貫，球速就慢慢回來了。」

▲▼0601 中華職棒富邦對桃猿-陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

游霆崴的好友陳仕朋比他早1年進入職棒，生涯一軍初登板先發2局丟5分，投了1年半才拿到一軍首勝。不過游霆崴生涯初登板先發就拿勝投，陳仕朋也感到相開心，在游霆崴拿下勝投那刻就跟他說：「哇！神耶，教我丟球。」游霆崴也回應他：「你先教我怎麼投8局，我再教你投球。」游霆崴笑說：「我上來他應該很開心，因為平常應該沒人聽懂他在說什麼，只有我跟他能夠再同一個頻率說話。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒游霆崴陳仕朋
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