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不斷更新／朱育賢連2打席開轟！3局桃猿4比0兄弟

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▲▼中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟8日面對Lamigo桃猿，派出黃恩賜對決王溢正。首局桃猿靠著林泓育安打先馳得點，朱育賢連2打席開轟，3局上桃猿4比0兄弟。

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1局上陳晨威中外野飛球遭街殺，林立敲出二壘安打，柏納帝那投手正面滾地球遭刺殺，林泓育安打，幫助桃猿先馳得點，朱育賢開轟，攻下2分，陳俊秀敲安打，郭嚴文游擊滾地球出局。1局下王威晨吞下三振，吳東融中外野飛球遭接殺，彭政閔右外野飛球遭接殺。

▲▼0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-林泓育。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼林泓育、朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

2局上黃敬瑋敲出安打，余德龍內野滾地球遭刺殺，黃敬瑋上到二壘，陳晨威三壘滾地球，黃敬瑋遭夾殺，陳晨威上到二壘，林立選到保送，柏納帝那吞下三振。2局下詹子賢右外野飛球遭接殺，張志豪二壘滾地球球遭刺殺，陳文杰二壘滾地球遭刺殺。

3局上林泓育吞下三振，朱育賢再開轟，陳俊秀、郭嚴文連續敲出安打，黃敬瑋吞下三振，余德龍游擊滾地球遭刺殺。3局下陳子豪中外野飛球遭接殺，黃鈞聲滾地球出局，陳偉漢游擊滾地球遭刺殺。

4局上陳晨威敲出安打

兄弟先發打序為：
1棒三壘手王威晨
2棒二壘手吳東融
3棒一壘手彭政閔
4棒左外野手詹子賢
5棒中外野手張志豪
6棒指定打擊陳文杰
7棒右外野手陳子豪
8棒捕手黃鈞聲
9棒游擊手陳偉漢

桃猿先發打序為：
1棒左外野手陳晨威
2棒三壘手林立
3棒中外野手柏納帝那
4棒捕手林泓育
5棒一壘手朱育賢
6棒指定打擊陳俊秀
7棒二壘手郭嚴文
8棒右外野手黃敬瑋
9棒游擊手余德龍

關鍵字： 中信兄弟中華職棒Lamigo桃猿
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