中職／桃猿網羅獨立聯盟洋投？洪總：確實有這回事

▲格利梅斯 。（圖／York Revolution推特）

記者劉峻誠／新北報導

美國獨立聯盟大西洋聯盟約克革命隊（York Revolution）宣布釋出右投格利梅斯（Matthew Grimes），因為已跟台灣球團簽約。據傳是與桃猿簽約，12日Lamigo桃猿總教練洪一中證實，確實有此事。

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格利梅斯在2014年加盟金鶯隊，一直待到去年，都在小聯盟打球，最高層級是去年升到3A，去年只在3A出賽1場，其它時間都在2A出賽。他在小聯盟5年球季，戰績27勝31敗、防禦率3.94，116場出賽有477局投球，被504支安打、45支全壘打，337次三振，WHIP是1.375。

今年到大西洋聯盟約克革命隊效力，8場出賽有1勝5敗、防禦率3.72，8場都是先發，46局被45支安打、6支全壘打，27次三振，WHIP是1.28。

洪一中說：「之前就有跟公司說，可能還需要投手，也看過好幾個的影片，但沒有確定是誰。星期日才問過公司，公司說還沒確定人選，但看到網路上再講，今天才去問公司，公司跟我說，確實也這回事，但要等人確定到了才算確定加入。」

目前上半季4隊戰績緊咬，首位的桃猿與最後一名的統一只有3場勝差，洪一中笑說：「我也不知道他來時還來不來得及。」