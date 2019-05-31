中職／桃猿火力強　羅力：大膽攻擊弱點



▲羅力。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將31日5比2打敗Lamigo桃猿，富邦客場4連勝，戰績只差首位的桃猿1場勝差，其中富邦洋投羅力（Mike Loree）繳出優質先發，賽後羅力表示，桃猿打擊很強，大膽攻擊對方弱點。

此役羅力先發7局，用了96球，62個好球，被擊出6支安打，送出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，拿下個人本季第3勝，也是本季對戰桃猿首勝，獲選單場MVP。

羅力表示，感謝余文彬教練與黃柏楊教練建議，改善手肘的出手點，修正看到成效，發現問題解決問題，有需要微調的地方，這幾場有做到，這個聯盟普遍都是強打者，桃猿打擊很強，必須用好的球質，大膽攻擊對方弱點，面對其他兩隊都是一樣，都是一樣的心態，想要壓制所有球隊，每次出賽都是為了贏球。

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5月份羅力表現精采，羅力表示，如果有拿到單月MVP是錦上添花，贏球勝過一切，今天提醒自己把每個動作做好，投球節奏比較慢一點，今天有特別自我要求。

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