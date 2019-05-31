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中職／桃猿主場轉播受影響　劉玠廷：希望協商好結果

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,Lamigo領隊劉玠廷。（圖／記者季相儒攝）
▲劉玠廷。（圖／記者季相儒攝） 

記者陳立勳／桃園報導

ELEVEN SPORTS先前公告15家有線業者自6月1日起，無合法播出該頻道節目的權利，約有18萬戶有線電視收視戶無法繼續收看，Lamigo桃猿領隊劉玠廷表示，希望能有好結果。

運動賽事轉播頻道ELEVEN SPORTS原本在6月1日停止中嘉系統在內15家有線的訊號，由於與中嘉集團合約條款問題，經NCC協調之後，協調日期延到6月30日，如果6月底協調不成才會斷訊，但其它3家非中嘉系統的有線電視系統共18萬戶，明天將看不到ELEVEN SPORTS。

桃猿隊合作的ELEVEN SPORTS將被斷訊，劉玠廷表示，ELEVEN SPORTS跟球隊合作已經第3年，ELEVEN SPORTS還在與有線電視系統業者協調，希望雙方協商出好的結果，如果部份收視戶無法收看比賽，可以透過麥卡貝網路電視、LINE等其他轉播平台。

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關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿
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