思考12強教練團名單　洪總：再給我幾天



▲中職秘書長馮勝賢與Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／桃園報導

世界12強中華隊總教練昨天確定由Lamigo桃猿總教練洪一中出任，洪一中表示，再給他一點時間思考名單。

中職秘書長馮勝賢表示，希望洪一中先專注在母隊，尊重總教練，中華隊部分由聯盟統籌，之後固定時間每周一跟大家報告進度，聯盟也已經展開旅外球員與國外選手情蒐。

洪一中表示，再給我幾天，因為從以前到現在都沒有考慮這些問題，還沒有這麼快給出名單，包括教練團要去問一下人家願不願意，現在思緒不是很明朗，還在思考教練人選，下個禮拜再給聯盟答案，這次明星賽的中華隊名單也不一定就是最後中華隊名單，但教練團比較沒那麼複雜，預計6到7人，自己思考一下，至於選手不是只有名單而已，還需要有備案，比較複雜一點。

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