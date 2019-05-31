中職／重返韓職效力？　索沙：八字還沒一撇



▲索沙。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將洋投索沙（Henry Sosa）近期傳出被韓職與日職鎖定的消息，根據韓媒報導，韓職樂天巨人最近開始展開行動，索沙受訪時表示，八字還沒有一撇。

今日韓媒報導有韓職樂天巨人等球隊準備挖角索沙，索沙表示，起床之後簡訊如雨後春筍而來，他知道這則新聞，但會不會被其他球隊買走，那是之後的事情，把握在台灣的時間，很高興能獻技給台灣球迷看，也很熱愛富邦悍將與隊友們，享受在台灣投球。

索沙表示，還沒有被告知任何事情，投1休4在美國很習慣，今天在IG發出以前韓職比賽照片，他透露是朋友傳給他的，不是說多嚮往韓職，其實收到很多訊息都是台灣媒體詢問，到底以後有沒有機會，就是船到橋頭自然直，沒有特別想要或是不想要，屆時如果真的有機會，就是進入談判程序，但八字還沒有一撇，還沒有想到這個問題。

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