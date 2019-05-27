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華南盃少棒／桃園先發唯一五年級　石晨廷感謝教練、學長爆哭

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▲2019華南盃少棒，桃園市，石晨廷。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，桃園市五年級石晨廷賽後哭不停。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒在桃園市延長賽擊敗台中市奪冠後畫下句點，不只台中球員哭成一團，桃園也感動得掉淚，其中擔任先發二壘手的五年級石晨廷更是直接爆哭，他表示這是他首度拿下冠軍，很感謝教練給他這個機會，還有學長黃天賜一路帶領他走到這一步。

桃園總教練李國強賽後表示，這次陣容除了功能性球員多，還有4位五年級生，希望能帶他們出來提早感受大賽，未來能做傳承、銜接，而他也相當感謝黃天賜負起重任，在球隊中主動帶領後輩、成為榜樣，「尤其他跟石晨廷私下真的很好，都會教他很多。」

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▲2019華南盃少棒，桃園市，石晨廷。（圖／記者顏如玉攝）

▲石晨廷是桃園先發唯一一位五年級。（圖／記者顏如玉攝）

五年級就能選進桃園代表隊，石晨廷認為是自己平常練習都很認真，才有這個機會能來參與華南盃，還場場都擔任先發上場，連冠軍戰也不例外，而他也不負教練所託，貢獻3支2以外，守備也確實做到教練要求，他摁認為自己今天表現得還可以。

冠軍戰最終桃園再延七局以5比4奪勝，石晨廷直接在場上爆哭，連後來全隊集合講話也止不住淚水，原來是因為太感動自己首次拿冠軍，「我真的很感動，也很謝謝教練給我這個機會上場，讓我覺到很多經驗。」

▲2019華南盃少棒，桃園市，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲學長黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

另外，石晨廷也特別提到學長黃天賜，「他不管是練習還是比賽都對我很好，主動教我打擊，告訴我上場要有策略，不要太緊張，因為如果先怕就輸了，我有聽進去，所以不會害怕，真的很感謝他。」

除了視黃天賜為偶像外，石晨廷也喜歡統一獅的陳傑憲，「因為他的上壘率、安打率很高，而且他是游擊手，而我守二壘跟游擊。」

▼石晨廷說這次目標就是選國手，可惜U12名單出爐後，最終沒能選上。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，桃園市，石晨廷。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒桃園市石晨廷

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