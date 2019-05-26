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華南盃少棒／南投退高雄奪季軍　盼更多孩子登國際舞台

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▲2019華南盃少棒，南投縣拿下季軍。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，南投縣拿下季軍。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒進入尾聲，26日先進行季軍戰，由首度挺進4強的南投縣對上高雄市，靠著卡里路曼格格、蔡仲男聯手壓制，以及打線在三局下發威連敲7安灌進6分，最終南投以11比3奪勝，拿下季軍，總教練紀俊麟表示，也希望能藉由這個季軍，讓選訓委員看見南投的孩子，站上國際舞台。

紀俊麟賽前就曾表示，沒有給孩子設定目標，希望一場一場鼓勵孩子好好去面對，一直推著小球員前進，南投也先後以4比2擊敗雲林縣、8比2擊敗台南市，7比6退高雄挺進4強，不過25日不敵台中市落入季軍戰。

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▲2019華南盃少棒，南投縣，蔡仲男。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，南投縣後援蔡仲男。（圖／記者顏如玉攝）

季軍戰再度面對高雄，南投派出卡里路．曼格格先發登板，2.1局僅被敲1安但送出3保送失2分，所幸打線在三局展開猛攻，全叡敲安後帶起攻勢，一連7安灌進6分奠定勝基，紀俊麟說，「這局真的很關鍵，小朋友氣勢上來、注意力集中以後，越打越順暢就能大局。」

▲2019華南盃少棒，南投縣，全叡。（圖／記者顏如玉攝）

▲南投全叡在三局帶起攻勢。（圖／記者顏如玉攝）

而接替的蔡仲男先前在小組賽就曾對上高雄，當時同樣擔任後援守住高雄反攻，因此此役再度登板後援，3.2局被敲4安送出3K僅失1分再度守住勝利，最終南投以11比3奪下季軍，高雄名列第四。

拿下季軍創下南投隊史紀錄，紀俊麟說，南投小孩其實也有實力，這幾年隨著比賽越來越多，也越來越能讓外界看到南投這些孩子，同時也能刺激孩子們成長更快，賽程結束後，紀俊麟也點出卡里路．曼格格、蔡仲男、全叡等人都有機會選進U12國手。

▲2019華南盃少棒，南投縣拿下季軍。（圖／記者顏如玉攝）

▲南投縣拿下季軍。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒南投縣高雄市

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