華南盃少棒／長得像台東教練被叫大頭　台中王奕翔最愛洋基40號

▲2019華南盃少棒，台中市王奕翔。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

台中市在本次華南盃少棒4強面對南投市，靠著先發投手王奕翔1.2局僅被敲1安無失分好投，及打線發威，最終以19比2大勝挺進冠軍戰，綽號叫「大頭」的王奕翔認為自己今天投球內容不錯，希望冠軍戰也能再為球隊做貢獻。

因為長得像台東教練「大頭」謝竣翔，王奕翔的綽號也跟著取為大頭，他表示自己不排斥這個綽號，今登板前因為隊友已經幫他打下6分，因此也不會緊張，就盡情發揮，先發1.2局用30球沒有失分，另外打擊也貢獻2支1帶1打點，「但我對投球更有信心也更喜歡投球，因為可以解決打者。」

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▲王奕翔因為長得神似台東教練謝竣翔而被叫大頭。（圖／記者顏如玉攝）



小時候因為身體不好常常感冒，王奕翔被爸媽叫去加入棒球隊，打一打就打出興趣，最喜歡洋基40號的史華連諾(Luis Severino)，「因為我覺得他很強，球速很快，變化球也投很厲害。」

接下來冠軍戰將要對上桃園市和高雄市的勝方，王奕翔說在小組賽交手過桃園市，但那時自己沒有上場投球，但有打擊貢獻1安打，不過台中以6比9吞敗，若是再度遇上，「希望可以上場投球。」

▲王奕翔。（圖／記者顏如玉攝）