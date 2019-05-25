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華南盃少棒／硬聯投手獎吳菖育好投　最愛鈴木一朗雷射肩

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▲2019華南盃少棒，台中市，吳菖育。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，桃園市吳菖育。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

桃園市在2019華南盃少棒4強賽，靠著先發投手吳菖育五局好投，加上打線發威，最終以7比2奪勝，賽後總教練李國強表示，吳菖育雖然受限身高，但協調性很好，之前才在全國硬式聯賽拿下投手獎，是控球型選手。

李國強表示，4強賽因為教練團中出身投手的唐安，對投手節奏掌握、調度很好，所以也很放心把投手交給她安排，而吳菖育本身就是控球型選手，聯賽還拿過投手獎，「雖然前幾場沒有上場投球，但我相信實力不會太差。」

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吳菖育登板後，5局用72球被敲6安僅失2分自責分，李國強說，吳菖育表現很盡責，有把教練要求他的事做完，明確把五局撐完，「唐教練也有適時跟他溝通，他就沒那麼緊張。」

▲桃市大勇先發投手吳菖育完投勝。（圖／學生棒聯提供）

▲大勇國小的吳菖育曾在硬式聯賽拿投手將。（圖／學生棒聯提供）

吳菖育身高150公分，在隊內算是較為嬌小的選手，李國強認為，雖然他現在受限身材，但協調性佳，假以時日長高長壯後，一定非常有潛能。

對於自己的表現，吳菖育只給自己6分，因為他覺得控球沒有很穩，但還是有讓對手打不好，製造滾地球出局，雖然前幾場都沒上場，「但我都會在牛棚練習熱身，就不會緊張，教練也跟我說平常心就好。」

除了投手，吳菖育也能擔任外野，他表示自己最喜歡的球員，就是同樣鎮守外野的鈴木一朗，「因為他雷射肩很強！」，不過吳菖育也說，自己還是最喜歡投球，因為打擊沒那麼好。

▲2019華南盃少棒，桃園市，吳菖育。（圖／記者顏如玉攝）

▲吳菖育。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒硬聯投手獎吳菖育鈴木一朗桃園市

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