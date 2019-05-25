華南盃少棒／桃園退高雄再闖冠軍戰　盼組最強陣容拚U12

▲吳菖育5局好投率桃園奪勝。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南少棒賽進入4強賽，25日在台中市擊敗南投拿下第一張冠軍戰門票後，緊接著桃園市對上高雄市，靠著吳菖育5局好投僅失2分，以及二局下灌進6分大局，最終以8比2奪勝，再度挺進冠軍戰，總教練李國強表示，明對上台中略佔上風，「不過不論誰拿冠軍我們都是祝福，最重要的是讓選訓委員選出最佳中華隊陣容才是這次比賽的意義。」

桃園市仁善國小在之前的謝國城盃奪冠拿下威廉波特代表權後，許多球員無法再參加華南盃少棒，但李國強表示不會影響太大，畢竟桃園其他學校的比賽經驗也很豐富，陣中還是有許多突出、功能性強的選手包括黃天賜、吳翊睿、張耀允等，投打都相當整齊。

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▲張耀允4強賽貢獻2安打1打點。（圖／記者顏如玉攝）



來到華南盃，桃園市也展現宰制力，先後擊敗金門縣、台中市和台東縣，以B組勝部冠軍之姿挺進4強，25日面對A組敗部冠軍高雄市，派出吳菖育先發登板，5局被敲6安僅失2分表現亮眼，接替的陳克函也守住領先優勢，後援1局送出2K無失分。

桃園打線在二局下展開攻勢，先有保送、失誤，接著吳翊睿、黃詣崴、黃天賜、張耀允、黃翔靖接連敲安攻下6分大局奠定勝基，四局又連敲3安拿下2了，最終以8比2奪勝。

去年拿下冠軍，今年桃園再度挺進冠軍戰，將和台中爭奪總冠軍，對此李國強表示，稍微有優勢，因為之前對戰都佔上風，彼此也知道對方的陣容，「不過對我們來說，我們還是希望選訓委員能看見小朋友，選出能為中華隊作出貢獻的球員，組出最佳陣容，畢竟這才是這次盃賽的重點。」