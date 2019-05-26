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華南盃少棒／桃園退台中二連霸成功　首拿U12世界盃組訓權

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▲2019華南盃少棒，桃園市二連霸。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，桃園市二連霸。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒進入總冠軍戰，由台中市對上挑戰二連霸的桃園市，雙方鏖戰到延長七局，桃園靠著蔡韋辰犧牲高飛打回關鍵1分，最終以5比4奪勝，第三度拿下華南盃冠軍，同時也是首度拿下U12世界盃組訓權。

桃園市本次華南盃展現宰制力，先後擊敗金門縣、台中市和台東縣，以B組勝部冠軍之姿挺進4強，25日面對A組敗部冠軍高雄市，又以8比2奪勝闖冠軍戰，再度面對台中市。

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▲2019華南盃少棒，桃園市張耀允。（圖／記者顏如玉攝）

▲先發張耀允。（圖／記者顏如玉攝）

桃園市首局上就靠著保送、安打先拿下1分，不過台中市馬上在二局下反攻，把握先發投手張耀允投球不穩接連觸身、保送攻下3分，但桃園慢慢追分，先在三局上拿1分，接著五局上靠著張耀允高飛犧牲打攻回超前分，台中市則在下半局有詹秉程敲回追平安，雙方以4比4進入延長賽。

七局突破僵局制，桃園在第三棒蔡韋辰高飛犧牲打攻下寶貴一分，下半局還製造雙殺守備，澆熄台中反攻焰火，最終就以1分之差奪勝。

▲2019華南盃少棒，桃園市，蔡韋辰。（圖／記者顏如玉攝）

▲蔡韋辰。（圖／記者顏如玉攝）

桃園此役派出張耀允先發登板，4.1局被敲4安失4分，接替的黃天賜2.2局被敲3安沒有失分，為桃園守住勝利，再度擊敗台中市，他最終也拿下MVP。

▲2019華南盃少棒，桃園市，黃天賜（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜繼重光盃、富邦盃後，再度拿下MVP（圖／記者顏如玉攝）

團體獎：

冠軍：桃園市
亞軍：台中市
季軍：南投縣
殿軍：高雄市
第五名：新北市（得分率1.143、失分率0.667）
第六名：台東縣（得分率1.143、失分率0.759）
第七名：新竹縣（得分率1.286）
第八名：台南市（得分率1.045）

個人獎：

打擊獎：卡里路曼格格（南投縣）打擊率=0.750
打點獎：詹秉程（台中市）9打點
全壘打獎：曾睿恩（台北市）1支、9打數、4打點
投手獎：蔡仲男（南投縣）9.333局 防禦率=1.286 3勝
最有價值球員獎：黃天賜（桃園市）
教練獎：李國強（桃園市）

關鍵字： 2019華南盃少棒桃園市台中市

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