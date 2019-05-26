華南盃少棒／教頭讚攻守穩定是關鍵　桃園黃天賜喜歡三壘秀美技

▲2019華南盃少棒，桃園市黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

桃園市挺進2019華南盃少棒冠軍戰後，總教練李國強特別點名一路表現穩定、攻守俱佳的黃天賜，是球隊的主力和關鍵，「而且TOTO盃後投入華南盃，他也會開始帶領隊友，是這次聯隊很重要的人物，也是我覺得非常有機會被選進U12的選手。」

黃天賜來自龜山國小，在母隊時以游擊手為主，來到聯隊則多守二、三壘，守備範圍大，同時也能擔任投手，李國強說，不過其實他最適合當捕手，「他的傳球很平，是球隊最好的，但因應陣容需求，希望他多抓出局數，所以安排在三壘，也可以穩定軍心。」，而黃天賜也表示，自己最喜歡守三壘，「因為可以秀美技，不過我更喜歡打擊。」

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▲黃天賜來自桃園龜山。（圖／記者顏如玉攝）



守備穩定的黃天賜在面對打擊也不急不躁，心情起伏不大，李國強說，他就算打得很好被接殺，也不會失落，還是會照著自己的步調去打，另外打擊的擊球面很廣，打出很多扎實的球，「相信選訓委員都有看到，這樣功能性的球員很有機會選進國手。」

TOTO盃就表現亮眼的黃天賜，來到華南盃依舊穩定，甚至會跳出來幫忙帶領球隊，對此黃天賜表示，可能因為教練覺得他帶人能力不錯，「我也都會分享之前的經驗給隊友。」

來自花蓮布農族的黃天賜因為兩個哥哥也都在打棒球，大哥黃凱倫在壽山高中、二哥黃冠倫在新明國中，因此他小學四年級就加入球隊，平時有空時黃冠倫也會指導他，兄弟感情相當好，黃天賜還說，「哥哥黃冠倫就是我的偶像，因為他打擊守備都很厲害！」