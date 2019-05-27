華南盃少棒／桃園教頭喊話MVP：要讓人知道你叫黃天賜！

▲2019華南盃少棒，桃園市黃天賜（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒，桃園市在黃天賜後援登板2.2局無失分守住領先後，順利拿下冠軍，總教練李國強從先前小組賽就強調黃天賜攻守數據佳、打擊面非常廣，有望成為U12國手，而他也在本次賽事中拿下MVP，順利以內野手之姿進入代表隊。

李國強認為，黃天賜是一位不急不躁的選手，心情起伏不大，「今天我就跟他說，最後都交給他，不論結果是輸是贏，他在教練心中都是最好的，結果他也做到教練要求，然後還哭了，其實他雖然看起來穩定，但也是有壓力的。」

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黃天賜後援登板2.2局被敲3安沒有失分，為球隊守住最後勝利後，直接在投手丘上爆哭，他坦言這是自己投過最緊張的一場比賽，「我就是想辦法把失分降到最低，雙殺那時候，我還以為我自己失投會失分，結果還好隊友幫我守住，我真的很感動，所以就哭了。」

▲黃天賜也會幫忙帶隊友。（圖／記者顏如玉攝）



賽後，李國強直接點名黃天賜，認為他就是本次盃賽的MVP，「他真的是這個比賽的靈魂，尤其他也願意跳出來帶領其他球員，讓全隊凝聚力很好，不過他唯一要突破的，是他一直想要跟著哥哥的腳步。」

黃天賜還有兩位哥哥黃凱倫、黃冠倫都練棒球，李國強說，這兩位他也都帶過，「天賜其實真的是一個很不錯的球員，打擊球面非常廣，相信持續下去國中、高中會有自己一片天，所以我希望他不是跟著哥哥，而是要突破哥哥、讓人家知道他叫做『黃天賜』。」

拿下本次MVP，黃天賜表示很謝謝教練信任，讓他可以有這麼好的成績，同時也謝謝隊友幫他守下每一顆球，其實今天哥哥黃凱倫也有來看比賽，他笑說，「哥哥賽前跟我說，如果我拿到代表權就要請我吃好料！」

黃天賜最終也如願選進中華隊，他表示自己的目標就是希望和隊友一同拿下冠軍，甚至扣倒美國隊！