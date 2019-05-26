華南盃少棒／相信逆轉奪勝是成長　桃園合作最強拿冠

▲2019華南盃少棒，桃園市奪下冠軍。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒最終由桃園市延長擊敗台中市完成二連霸，也是桃園首度拿下U12世界盃組訓權，總教練李國強表示，這是他帶過最團結、守備也最穩定的一次，能夠逆轉相信對小朋友都是成長，同時他也感謝桃園各教練以及市政府的共同付出，才會有這次的冠軍。

請繼續往下閱讀...

桃園雖然在首局先拿分，但台中二局下攻3分逆轉，一路領先到五局才被追平，雙方互咬到延長七局，桃園先在上半局靠著高飛犧牲打回1分，下半局則上演雙殺守備，李國強表示，「這個雙殺真的很關鍵，最後我們可以逆轉，我相信對小朋友都是一次很棒的學習和成長。」

桃園拿下U12世界盃組訓權，但冠軍隊伍最多只能選進5名，李國強說，他也告訴球員，不管有沒有選上都不要灰心，「當然我們教練團會盡力爭取。」，不過這都只是過程，都是很美好的回憶，「而且他們可以在這一次扛著壓力逆轉奪勝，對未來的幫助一定很大。」

▲桃園市總教練李國強。（圖／記者顏如玉攝）



另外，李國強也特別提到，在桃園真的很幸福，因為基層教練不分你我，「不管誰拿到代表權，大家都是全力支援，包括龜山、大勇、錦興等國小的教練我都很感謝、很支持我們，在桃園大家很團結，桃園市政府也開很多教練給我們，也希望桃園能留住更多教練、球員，留住好人才。」

台中市在2016年後，再度不敵桃園屈居亞軍，總教練劉睿成坦言真的很想贏，但其實已經很滿意小朋友表現，「他們表現得真的超乎預期，適時地化解危機，以小學來說能打成這樣，真的已經很棒了。」