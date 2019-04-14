柯瑞季後賽386顆三分超雷槍　飆38分15籃板率勇士狂勝快艇17分

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季要挑戰3連霸的勇士，如陣中神射湯普森(Klay Thompson)所希望的，在季後賽首輪對上主場距灣區不遠的快艇。一哥柯瑞(Stephen Curry)首戰就展現極佳手感，單場16投11中，飆了8顆三分球，季後賽三分總進球數來到386顆，超越了「雷槍」竄升史上第1，率隊以121比104輕取快艇。

請繼續往下閱讀...

NBA季後賽開戰首日，前2場東區的賽事，高順位的七六人、暴龍紛紛中箭落馬，不過西區龍頭勇士依舊穩定，賽前ESPNStats&Info列出一項數據，自柯爾(Steve Kerr)2014-15賽季接掌兵符以來，灣區大軍在季後賽首輪合計拿下16勝2敗，這是自1983-84賽季以來，同一位主帥在季後賽首輪執教的最高勝率(至少10場)。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

勇士首節就在本季狀態下滑的防守悍將格林(Draymond Green)大爆發，5投全部命中攻下13分、3助攻和2籃板，外帶火鍋、抄截各1的全方位數據帶領下，拉開36對27、9分領先。雖然快艇次節一度憑藉哈瑞爾(Montrezl Harrell)還剩7分20秒連續上演爆扣和三分打，取得42比40超前，但很快就被回鍋金州的柏加特(Andrew Bogut)連續上演「空中接力」美技撲滅反攻氣焰。

勇士一哥柯瑞在上半場最後3分半鐘跳出來連砍14分，包括2顆三分球，光是前2節他就以9投6中掃了20分、6助攻和6籃板，三分球6投4中，一人得分超過快艇先發5人前2節合計得到的15分，率隊取得69比56、13分領先。

▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

「咖哩」下半場繼續狂飆，決勝節最後7分59秒，他命中個人單場第7顆三分球；終場前6分40秒，他接獲搭檔湯普森的助攻，砍進第8顆三分，季後賽生涯三分進球總數來到386顆，打破了「雷槍」385顆的紀錄，獨占史上第1。

勇士終場在柯瑞猛轟38分、15籃板和7助攻帶領下，以121比104沒有懸念收下季後賽首勝。杜蘭特(Kevin Durant)也拿下23分，不過他在末節最後4分41秒因為與比佛利(Patrick Beverley)爆發衝突，雙雙被驅逐出場；首度參與季後賽的卡森斯(DeMarcus Cousins)則僅9分進帳。

快艇的得分集中在從板凳出發的哈瑞爾和威廉斯(Lou Williams)的身上，兩人分別貢獻了26分和25分。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）