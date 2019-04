籃網羅素砍26分退費城　七六人落後恩比德竟和隊友看手機

▲籃網羅素。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

歷經艱辛的重建過程,本季以東區第3之姿打進季後賽的七六人,首輪碰上第6的「黑馬」籃網就踢到鐵板,首節最後1分58秒遭反超比數後,就一路在作客的籃網背後苦追,儘管巴特勒(Jimmy Butler)飆出36分,仍不敵布魯克林主控羅素(D'Angelo Russell)與從板凳爆發的拉佛特(Caris LeVert)合砍49分,籃網終場以111比102取勝。

