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籃網羅素砍26分退費城　七六人落後恩比德竟和隊友看手機

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▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經艱辛的重建過程，本季以東區第3之姿打進季後賽的七六人，首輪碰上第6的「黑馬」籃網就踢到鐵板，首節最後1分58秒遭反超比數後，就一路在作客的籃網背後苦追，儘管巴特勒(Jimmy Butler)飆出36分，仍不敵布魯克林主控羅素(D'Angelo Russell)與從板凳爆發的拉佛特(Caris LeVert)合砍49分，籃網終場以111比102取勝。

原本傳出恐因左膝痠痛缺席季後賽首輪部分賽事的恩比德(Joel Embiid)，首戰賽前被列入觀察名單，直到開打前最後一刻才確定上陣。「大帝」開賽連續命中4罰，並完成一記三分打，率七六人開局取得9比5領先，不過籃網哈里斯(Joe Harris)連續接獲羅素2次助攻，飆進2顆三分球，將比數反超為15比13。

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雖然巴特勒隨後連切帶投拿下5分，助費城再次要回領先，但籃網憑藉首節最後2分28秒開啟一波12比0反擊，板凳暴徒汀威迪(Spencer Dinwiddie)和小前鋒卡洛(DeMarre Carroll)接連砍進外線，讓布魯克林帶著31比22、9分領先進入次節。

▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

籃網次節繼續拉開比分差距，拉佛特開局連飆2顆三分球，隨後又切入取分，並與戴維斯(Ed Davis)聯手上演「空中接力」爆扣，在上半場還剩8分52秒，就將分差擴大到41比25；七六人則靠著當家得分手巴特勒前2節掃下23分，其中18分集中在次節，在上半場終了前追到54比62。

費城一度靠著帶傷上陣的恩比德第3節還剩9分51秒拿下的兩分，將比數追近到63比65，但沒能一鼓作氣扳平比數，籃網很快又在羅素連續跳投命中之下，再次拉開比分，帶著93比82、11分領先進入決勝節。

費城射手瑞迪克(JJ Redick)末節開局30秒就砍進一記26呎三分，恩比德則兩罰一中，將落後分數縮小到86比95，無奈團隊整場命中率不佳，外線更是25投僅3中，反擊的攻勢難以延續，籃網很快又在拉佛特和汀威迪聯手搶分之下，要回雙位數領先，終場就以111比102在客場搶下季後賽首勝。

值得一提的是，此役沒有登錄的七六人中鋒強森(Amir Johnson)，末節被鏡頭拍到在板凳席上拿出手機看訊息，恩比德一度也在旁邊一起觀看，而當時費城正陷入16分落後，這個舉動引起了爭議，不過「大帝」賽後解釋，強森是因為女兒病得很重，才會拿出手機確認女兒的狀況。

此役籃網砍了11記外線，本季例行賽場均得分飆高到生涯最佳21.1分的羅素，在季後賽首戰也展現了全明星身手，以25投10中攻下26分、4助攻和3籃板；拉佛特則從板凳爆發貢獻23分；汀威迪拿下18分。

七六人則以巴特勒猛轟36分最高，他另有9籃板、2抄截，據ESPN Stats & Info的統計，巴特勒是近25季以來，費城隊史第4位在季後賽單場至少砍下30分的球員；抱傷上陣的恩比德命中率不佳，15投僅5中，仍拿下22分、15籃板。

▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網羅素七六人恩比德巴特勒強森
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