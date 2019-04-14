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魔術最後4.2秒三分準絕殺暴龍　羅瑞得分掛蛋、林書豪整場被冰

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▲魔術奧古斯丁；暴龍雷納德、羅瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季繳出58勝24敗、聯盟第2出色戰績的暴龍，14日在主場迎來季後賽首戰，面對睽違7年再次打入季後賽的魔術，林書豪再次遭「DNP」(登錄卻未上場)，魔術則大爆冷門，主戰後衛奧古斯丁(D.J. Augustin)最後4.2秒在弧頂砍進逆轉比數的三分冷箭，率奧蘭多以104比101帶走首勝。

連6年打入季後賽的暴龍，為了留下去年夏天從馬刺挖來的2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)，今年有著必須突破連2季「2輪遊」，儘可能在季後賽走得更遠的壓力，季中還以「5換1」延攬了灰熊中鋒小賈索(Marc Gasol)，讓戰力再升級，不過他們卻在季後賽首戰就失利。

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面對東區第7的魔術隊，暴龍並沒有佔到便宜，雖然多倫多首節最後1分08秒，靠著季末才臨時簽下的射手米克斯(Jodie Meeks)切入拋投得手，並要到加罰機會完成三分打，一度將領先擴大到28比20，但魔術佛尼爾(Evan Fournier)與暴龍舊將羅斯(Terrence Ross)接連跳出來搶分，在首節結束前把分差縮小到5分。

魔術持續緊咬比分，明星中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)在上半場還剩6分50秒拿下的兩分，率隊取得37比36反超，戈登(Aaron Gordon)、奧古斯丁和佛尼爾則在次節最後4分06秒攜手砍外線，這段期間奧古斯丁連下10分、2助攻，一度率隊取得57比41領先，暴龍緊急在上半場終了前53.3秒連砍2記外線，才將落後分數縮小到8分。

▲魔術奧古斯丁；暴龍雷納德、羅瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

魔術第3節火力衰退，單節僅18分進帳，給了暴龍要回領先的機會，多倫多先發主將聯手開轟，射手格林(Danny Green)最後2分34秒飆進的26呎外線，將比數反超為75比69；不過魔術羅斯與艾薩克(Jonathan Isaac)此節終了前1分18秒連下4分，追到了75比76。

兩隊決勝節激烈拉鋸，暴龍當家王牌得分手雷納德終場前1分35秒先是命中一記後撤三分，將比數扳成99平，33秒後又拿下反超比數的兩分，迫使魔術喊出暫停。隨後羅斯出手三分不進，但魔術抓下籃板，終場前44.9秒，奧古斯丁先殺到籃下拋進追平比數的兩分，最後4.2秒又在弧頂飆進28呎逆轉三分，率隊以104比101力克東區第2種子暴龍。

▲魔術奧古斯丁；暴龍雷納德、羅瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

此役林書豪再次被冷凍整場，除了原先就已確定的8人，射手米克斯擠進了暴龍的9人輪替名單，但他也只打了3分鐘攻下3分。雷納德18投10中轟了25分、6籃板和3助攻，三分球5投3中，無奈最後一擊投成「麵包球」；主控羅瑞(Kyle Lowry)則整場僅出手7次得分意外掛蛋，另有8次助攻、7籃板。

魔術則以贏球大功臣奧古斯丁飆出25分、6助攻和2籃板最佳，他在三分外線5投4中，包括那顆關鍵的逆轉三分彈。

▲魔術奧古斯丁；暴龍雷納德、羅瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪羅瑞雷納德魔術奧古斯丁
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