關心生病女兒？七六人強森板凳上看手機挨罰　主帥：無法接受

▲七六人強森(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

七六人在首場季後賽遭「低順位」的籃網壓著打,以102比111落敗,31歲的中鋒強森(Amir Johnson)還被鏡頭拍到,在球隊末節雙位數落後時,從口袋拿出手機來看,雖然當時也湊過去看了一眼的恩比德(Joel Embiid)解釋,對方是為了關心病重女兒的狀況,但費城主帥布朗(Brett Brown)批評這種行為令人無法忍受,球隊已經祭出罰款。

Amir Johnson and Embiid Laughing About Text Message While Down pic.twitter.com/rXvh156Xyc