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關心生病女兒？七六人強森板凳上看手機挨罰　主帥：無法接受

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▲七六人強森、巴特勒，主帥布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人強森(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人在首場季後賽遭「低順位」的籃網壓著打，以102比111落敗，31歲的中鋒強森(Amir Johnson)還被鏡頭拍到，在球隊末節雙位數落後時，從口袋拿出手機來看，雖然當時也湊過去看了一眼的恩比德(Joel Embiid)解釋，對方是為了關心病重女兒的狀況，但費城主帥布朗(Brett Brown)批評這種行為令人無法忍受，球隊已經祭出罰款。

歷經重建黑暗期的七六人，連2年打入季後賽，本季他們取得東區第3種子，首輪碰上的是睽違4年再次打入季後賽的籃網，雖然巴特勒(Jimmy Butler)轟下36分，成為近25季以來，費城隊史第4位在季後賽單場至少砍下30分的球員，終場仍以102比111出師不利。

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值得一提的是，七六人決勝節中段以88比104大幅落後給籃網時，此役並未被登錄但坐在板凳上的中鋒強森，被鏡頭拍到拿出口袋裡的手機查看，一旁的「大帝」也好奇看了一眼，這個舉動引起了爭議；費城賽後以強森做出對球隊有害的行為為由，對這位31歲中鋒開罰。

事實上，聯盟也規定球員不可以在比賽期間在板凳上用手機，違者可能被罰款甚至禁賽，雖然恩比德賽後替強森緩頰，表示對方是因為女兒病得很重，才拿出手機關心情況，但此舉明顯已違規。強森事後沒有出面證實是否是為了關心女兒的情況，只透過聲明道歉。

▲七六人強森、巴特勒，主帥布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人主帥布朗。（圖／達志影像／美聯社）

「我為自己在今天比賽中在板凳上用手機致歉，我將負起全部的責任，並接受我的行為帶來的後果。我也為自己造成球隊分心，向隊友、七六人球團和所有的球迷道歉。」

七六人主帥布朗直言，強森在板凳上看手機的行為是不可接受的，球隊會儘快處理此事，「這不是我們平常會有的行為，我們也不會縱容這樣的事，球隊會去處理。」

費城總管布蘭德(Elton Brand)則表示，他已經和強森談過此事，對方也明白自己的行為為何讓人無法接受，目前球隊已將注意力放在第2場季後賽上。

▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人季後賽首戰出師不利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人恩比德Amir Johnson
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