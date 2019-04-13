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SBL／璞園被「嚇醒」逆轉勝　達欣找回邱大宗仍敗北

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▲璞園施晉堯、吳家駿，達欣林冠綸。（圖／籃協提供）

▲施晉堯季後賽首戰轟19分，幫助璞園首輪取得2勝0敗絕對優勢。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

璞園vs.達欣季後賽首輪交鋒，果然展現高張力及激烈攻防對決，達欣上半場一度領先多達雙位數情況下，璞園下半場本土群起逆轉頹勢，最終在施晉堯轟19分帶領下，加上終場前2.8秒吳家駿切入得手，璞園驚險80比77勝出，此系列順利取得聽牌2勝0敗優勢。

此次季後賽達欣特別找回邱大宗擔任「顧問」，負責協助范耿祥、王志群迎接季後賽挑戰，曾兩度帶領達欣奪冠的「小諸葛」重新歸隊，上半場一度幫助老虎軍團取得12分領先。

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但第3節末段璞園強勢追分，吳家駿、施晉堯連續兩次3分打建功，璞園追成僅1分落後。

末節剩下9分1秒，璞園靠著彭俊諺連拿4分打破平手僵局領先，但達欣林宜輝、梅奧隨即單打回敬，但終場前5分15秒施晉堯三分球破網，璞園再度以5分領先。

▲璞園施晉堯、吳家駿，達欣林冠綸。（圖／籃協提供）

▲吳家駿關鍵時刻建功，幫助璞園3分險勝首輪聽牌。（圖／籃協提供）

終場前20秒，林宜輝單打追成僅兩分差，隨後吳家駿在還剩18.9秒情況下竟出現兩罰不中狀況，但達欣關鍵一擊林冠綸雖在剩下4.7秒切入雖製造犯規，不過林冠綸竟也出現首罰不進狀況，隨後第2罰雖順利命中，但達欣氣勢盡失，終場前2.8秒吳家駿戴罪立功切入得手，讓璞園3分險勝。

賽後璞園教頭麥班達直言，「希望這場全隊是被嚇醒！大家應該都了解季後賽強度了，明天我們還有一件事要做，就是贏得最終勝利。」

輸球的達欣方面，教頭范耿祥表示，「今天這場比賽已經很靠近了，確實也針對璞園做了很多策略，可惜比賽就是這樣。」

至於最後剩下2.8秒，達欣主控蘇翊傑並未選擇積極反攻狀況，范耿祥則說，「我認為他沒掌握好時間，也沒掌握好分數。」

此戰璞園以施晉堯19分、7籃板最佳，強森15分、10籃板、5助攻，陳冠全11分、7籃板，吳家駿11分、6助攻。達欣方面梅奧17分、5籃板、5助攻，林宜輝則有15分進帳。

▲璞園施晉堯、吳家駿，達欣林冠綸。（圖／籃協提供）

▲達欣林冠綸關鍵罰球失手，達欣3分差惜敗。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園施晉堯吳家駿強森達欣范耿祥林宜輝邱大宗SBL季後賽籃球
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