SBL／于煥亞意外腳踝傷退場　裕隆逆轉勝系列2比0聽牌

▲夏普持續高效演出，幫助裕隆季後賽首輪聽牌。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第16季SBL季後賽首輪於13日登場，由例行賽第4的裕隆對上第5名金酒之組合率先開打，上半場還一度取得多達12分領先的金酒，當家本土主力于煥亞首節就左腳踝大扭退場，裕隆下半場也趁勢逆轉，靠著夏普21分、14籃板帶領下，裕隆74比63贏球，系列賽取得2勝0敗(賽前帶1勝)聽牌。

開賽兩軍楊絳都表現相當優異，比分首節也持續呈現拉鋸，但金酒禁區支柱塞勒首節僅剩2分52秒時苦吞個人第2犯，加上于煥亞左腳踝切入扭傷，替比賽埋下不小變數，但首節雙方仍戰成22平。

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2節金酒率先打出14比2攻勢，一度將領先擴至12分，反觀裕隆則是失誤加上進攻突然當機，超過6分半鐘時間僅拿兩分。直到上半場終了前3分30秒，才由夏普兩罰俱中解決得分荒，隨後恐龍軍團攻勢稍稍回穩，半場金酒仍以38比34領先。

▲今天過生日的「男模」呂政儒順利幫助球隊贏得季後賽勝利。（圖／籃協提供）

下半場由於于煥亞因傷不克再戰，頂替上陣的柯旻豪無法有效掌握攻守節奏情況下，裕隆瞬間超前逆轉，第4節再靠著夏普強勢單打，剩下7分11秒時，裕隆已手握10分領先，最終金酒反撲無力，裕隆以11分勝出，系列取得「2比0」聽牌。

裕隆夏普拿下21分、14籃板，今天過生日的壽星「男模」呂政儒13分、6籃板、2抄截，瓊斯16分、7籃板。

金酒塞勒拿下12分、22籃板、2阻攻，佐藍13分，于煥亞僅打7分8秒就負傷退場，明日再戰機率不大。

▲金酒本土當家主力于煥亞傷退，明日續戰機率不高。（圖／籃協提供）

裕隆教頭李啟億表示，「球隊很久沒在季後賽贏球了，大家都很想終止連敗，因此上半場打得很癟，但中場告訴球員平常心，別當成季後賽，就照平時練習打。下半場逐漸找回正常節奏，團隊信心就上來了。」

李啟億也強調，「明天希望全隊上半場就進入狀況，可以的話就拿下這個系列戰。」

金酒方面執行教練吳俊雄則強調，「球員感冒、于煥亞受傷都不是藉口，劣勢仍要想辦法突破，我們還沒有放棄比賽。」

▲金酒教頭吳俊雄強調季後賽還沒放棄。（圖／籃協提供）