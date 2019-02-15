運動雲

> >

苦熬8年邁向最後一哩路　美媒：江少慶今年能上大聯盟

ETtoday運動雲

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）

記者劉峻誠／綜合報導

江少慶旅美8年，去年升上3A，美國媒體看好身為新一代滾地球投手的他，今年能夠升上大聯盟，並成為牛棚中的主力。

The Sports Daily特別針對以「江少慶迎向終點的長遠道路」為題報導，認為他並非速球派投手，但有很好的尾勁，善用球的位移讓打者出局，讓他製造出許多滾地球，雖然這讓他沒有犯錯空間，但過去一年在小聯盟裡，江少慶表現得很好，而印地安人陣中不管是先發、牛棚，都沒有這類型的投手。

在小聯盟固定以先發出賽後，江少慶製造滾地球比率在45％至58％之間，飛球比大約為30％，在飛球之中，還有許多讓對手打擊受到擠壓製造出來的內野高飛球；每9局被全壘打率0.78，每9局四壞球保送次數1.57，都是非常優異的數據。

報導認為，或許江少慶有機會成為大聯盟先發投手，但在印地安人不可能發生，因此他將以牛棚為主。另外，在面對更高層級的比賽時，他能否保持壓制力仍是個疑問。

儘管江少慶可能無法在印地安人以先發升上大聯盟，但美國媒體對於他仍有高評價，認為他是在需要滾地球時最好的牛棚投手，若是33歲的歐泰羅（Dan Otero）出現狀況或是表現不如以往，江少慶將會是最好的選擇。

今年印地安人有江少慶、朱立人以及在40人名單的張育成、胡智為等4名台將，他們都在共同努力，一拚成為繼李振昌之後，台灣史上第2位印地安人大聯盟球員。

關鍵字： 大聯盟印地安人旅美球員江少慶
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

推薦閱讀

大聯盟官網預測張育成開幕戰先發游擊　將成台灣野手第一人

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

大聯盟40人名單不放行　2015委國多老將、波國1A新秀多

中職／支持Lamigo桃猿潮一波！潮牌'47進駐桃園球場

熱門新聞

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

交易截止前大進補　外媒最新評比聯盟前6東區佔4隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融展開沖繩春訓

2詹皇未來將收購NBA球隊

3卡特：灌籃大賽那晚讓我成為球星

4衛少連11場大三元　竄升隊史得分王

5最強新秀小葛雷諾上大聯盟再等等

熱門新聞

1才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

2暴龍上下都要他　豪哥樂代表亞洲

3最強中華隊？台將6人在大聯盟40人名單

4KD助攻生涯新高柯爾稱完美融合

5林書豪入暴龍首日自嘲只知3個戰術

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366