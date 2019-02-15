苦熬8年邁向最後一哩路　美媒：江少慶今年能上大聯盟

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）



記者劉峻誠／綜合報導

江少慶旅美8年，去年升上3A，美國媒體看好身為新一代滾地球投手的他，今年能夠升上大聯盟，並成為牛棚中的主力。

The Sports Daily特別針對以「江少慶迎向終點的長遠道路」為題報導，認為他並非速球派投手，但有很好的尾勁，善用球的位移讓打者出局，讓他製造出許多滾地球，雖然這讓他沒有犯錯空間，但過去一年在小聯盟裡，江少慶表現得很好，而印地安人陣中不管是先發、牛棚，都沒有這類型的投手。

在小聯盟固定以先發出賽後，江少慶製造滾地球比率在45％至58％之間，飛球比大約為30％，在飛球之中，還有許多讓對手打擊受到擠壓製造出來的內野高飛球；每9局被全壘打率0.78，每9局四壞球保送次數1.57，都是非常優異的數據。

報導認為，或許江少慶有機會成為大聯盟先發投手，但在印地安人不可能發生，因此他將以牛棚為主。另外，在面對更高層級的比賽時，他能否保持壓制力仍是個疑問。

儘管江少慶可能無法在印地安人以先發升上大聯盟，但美國媒體對於他仍有高評價，認為他是在需要滾地球時最好的牛棚投手，若是33歲的歐泰羅（Dan Otero）出現狀況或是表現不如以往，江少慶將會是最好的選擇。

今年印地安人有江少慶、朱立人以及在40人名單的張育成、胡智為等4名台將，他們都在共同努力，一拚成為繼李振昌之後，台灣史上第2位印地安人大聯盟球員。