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中職／支持Lamigo桃猿潮一波！潮牌'47進駐桃園球場

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▲桃猿與潮牌47聯名帽。（圖／Lamigo桃猿提供）

▲潮牌'47將進駐桃園球場。（圖／Lamigo桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊的週邊商品總是推陳出新，引領體育潮流。2019年球季又將有新夥伴加入全猿主場的大家庭，世界首選運動休閒流行文化品牌「'47」即將進駐桃園國際棒球場，Lamigo桃猿隊的球迷朋友從今年起就可以將Lamigo Monkeys X '47穿戴上身！

'47由義大利裔雙胞胎兄弟於1947年建立，以棒球帽為發想起源並憑著舒適斜紋純棉材質以及靈活可調節的頭圍成為人們首選的運動休閒產品之一。 '47創立至今已有70年的歷史隨著流行、街頭文化的發展，'47也在產品外觀設計上與當代流行文化不斷進行融合，成為世界上喜愛街頭、流行文化感的人們一定要擁有的潮流聖品。

'47品牌一直以來致力於精雕細琢的細節和質量， 讓運動愛好著及收藏迷們愛不釋手，此帽款品牌除了與美國四大運動聯盟－NBA、MLB、NFL、NHL合作以外，甚至還有 NCAA及超過650個學院的授權。在美國也是五大帽廠之一 近年也陸續進軍各個國家，展開海外市場，而且以日本發展最為顯著。在與'47的合作上，Lamigo桃猿隊成為台灣第一，與'47攜手進軍台灣市場，推薦給消費者更優質的選擇。

'47在亞洲已經推出多款日本職棒的帽款，如今在台灣將為Lamigo設計多款流行運動潮流文化帽款並且在開幕戰起於全猿主場上架。'47品牌分為兩系列，第一種為CLEAN UP軟帽附帶水洗刷舊感，也是美國最流行的「老帽」，俗稱DADHAT；第二種為MVP系列硬挺版型，未來兩個主軸都會發展Lamigo帽品，征服大家熱愛Lamigo、收藏Lamigo的心。

關鍵字： Lamigo桃猿中職潮牌
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