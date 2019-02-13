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西洋情人節就想吃美國甜點　林子偉大推台北經典美國味

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▲▼林子偉推薦美國甜點 舔舔包、華盛頓蘋果派、胡蘿蔔蛋糕 。（圖／美國在台協會提供）

▲林子偉推薦美國甜點 舔舔包、華盛頓蘋果派、胡蘿蔔蛋糕 。（圖／美國在台協會提供）

體育中心／綜合報導

西洋情人節耍浪漫，甜點不可少! 美國職棒大聯盟世界大賽冠軍—波士頓紅襪隊球員林子偉返台化身美食部落客，推薦台灣消費者他最愛的三款美國甜點-黏黏包、胡蘿蔔蛋糕、蘋果派，食材全部來自美國，林子偉直誇「跟在美國吃到的一樣」，是道地的美國味! 更大推這三款甜點非常適合情人節送給另一半的「暖心禮」。

旅居波士頓的林子偉，趁返台休假期間想念起美國道地甜點,特別邀請AIT領事組史建邦副組長(Travis Sevy)帶他尋找三家台北市最經典、完美呈現美國道地風味的烘焙甜點店大快朵頤: 包括艾斯特烘焙ERSTE Bakery(黏黏包)、Miss V Bakery Café(蘋果派)和非凡烘焙餐坊(胡蘿蔔蛋糕)。同時也秘密拍攝了林子偉首部「美國甜點直擊北市名店」微電影。

▲▼林子偉推薦美國甜點 舔舔包、華盛頓蘋果派、胡蘿蔔蛋糕 。（圖／美國在台協會提供）

▲林子偉推薦美國甜點 舔舔包、華盛頓蘋果派、胡蘿蔔蛋糕 。（圖／美國在台協會提供）

風靡美國兩百年的庶民美食— 黏黏包(Sticky Bun)，是表層裹黏焦糖與堅果的美式肉桂捲，因為吃的時候容易黏手，焦糖令人吮指回味，所以命名為「黏黏包」。表皮被烤過、微微脆脆的口感，咬下去Q彈有嚼勁，濃郁的胡桃焦糖香味湧上卻甜而不膩，搭配黑咖啡滋味妙不可言!

美式黏黏包烤過的胡桃香氣特別濃郁，最經典的黏黏包總是使用它來裹糖漿，藉由濃郁的胡桃風味中和焦糖漿的甜膩感。現在除了最原始的胡桃加焦糖的版本，黏黏包也衍生出許多創意吃法，像是改由加州核桃、美國奶油乳酪淋醬、華盛頓蘋果夾餡等等，都相當美味。

▲▼林子偉推薦美國甜點 舔舔包、華盛頓蘋果派、胡蘿蔔蛋糕 。（圖／美國在台協會提供）

▲胡蘿蔔蛋糕 。（圖／美國在台協會提供）

除了黏黏包，林子偉也大力推薦在美國吃到的另外兩道甜點-「蘋果派」、「胡蘿蔔蛋糕」。要做出好吃的蘋果派必須使用水分少、口感爽脆的品種，像是美國華盛頓富士蘋果、美國翠玉蘋果都很適合拿來做蘋果派。正宗美式胡蘿蔔蛋糕，則是要加入完全天然日曬的「加州葡萄乾」，以天然果糖取代部分砂糖的含量，補充營養價值又增添口感；再霜飾美國奶油乳酪與加州核桃，造就最經典的美式風味。

「蘋果派」、「黏黏包」、「胡蘿蔔蛋糕」是美國經典的甜點，在美國雖然風靡已久，但在台北要發現道地的美式甜點卻不容易，原因在於這些美式甜點若要呈現正宗風味，需要使用美國在地食材與原物料，才能經典呈現。這次影片介紹的這三款甜點，關鍵就是使用美國進口原物料，因此能忠實呈現美式甜點的精髓。

林子偉與AIT拍攝的影片已正式上線，有別於在球場上拼命三郎的表現，林子偉走訪三家烘焙甜點店拍攝，並與AIT史建邦搞笑互動。畫面上靦腆又略帶稚氣，吃到好吃甜點的豐富表情和真情流露，讓更多球迷見識到林子偉私底下不同的一面。

關鍵字： 旅美球員林子偉大聯盟紅襪美國甜點美國在台協會
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