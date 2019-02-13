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27歲明星棒球員再度登社會版面　涉嫌恐嚇取財遭日警逮捕

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▲▼ 中職亞冠熱身賽對日職羅德隊。大嶺翔太（圖／記者李毓康攝）

▲大嶺翔太2017年參加亞冠賽，是備受期待的年輕球員（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／綜合報導

前日本職棒千葉羅德球星大嶺翔太去年因借貸糾紛過多，造成自己及球團形象受損，在6月時以任意引退方式離開日職，當時他才26歲，沒想到隔不到1年，大嶺翔太再度登上社會新聞，13日傳出恐嚇取財，遭到日本警方逮捕。

大嶺翔太2009年高中畢業加入日職，2014年升上一軍，5年下來出賽196場，在352打數中敲出74支安打、7發全壘打，打擊率2成10，2018年起步不錯，10場出賽打出2成94打擊率，沒想到就因債務糾紛離開日職。

當時大嶺翔太表示，因自己的私人因素跟許多人借錢，因此產生了金錢糾紛。對為我應援的球迷、抱著期望的井口監督還有再三叮嚀我的球團感到抱歉，是我沒有身為職棒球員的自覺造成的，因此我決定轉換環境，重新整理自己的心境。

球團本部長林信平當時則說，比起金錢糾紛，他本人是比較想要轉換環境，並且重新出發。

▲大嶺翔太。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大嶺翔太2017年參加亞冠賽，是備受期待的年輕球員（圖／記者李毓康攝）

在結束日職生涯後，重新出發的大嶺翔太又登上社會新聞，這次他涉嫌在去年11月恐嚇體育作家，傳訊息給該名作家說：「拿40萬來，我有認識黑道，不回應你就麻煩大了。」

根據日本警方表示，大嶺翔太在離開日職後接受該名記者採訪，因此認識彼此，雙方因而有200萬日圓的來往，不過大嶺翔太否認犯行，此案目前還在偵辦中。

關鍵字： 日職千葉羅德大嶺翔太恐嚇取財
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