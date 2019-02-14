分進B組堪稱死亡之組！還要戰日本　中華隊12強場場艱辛

▲世界12強場場難打。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／綜合報導

世界12強即將開打，台灣時間14日上午2點世界棒壘總會（WBSC）在墨西哥召開記者會，公布分組結果，中華隊（世界排名第4）與日本（世界排名第1）、委內瑞拉（世界排名第9）、波多黎各（世界排名第11）同組，每個對手都不好惹。

世界12強攸關奧運資格，中華隊必須拿到亞太區排名第一（名次超越韓、澳），才能拿下奧運參賽權，首要目標就是預賽拿到分組前2名，順利挺進複賽。

不過不像過去有義大利等實力有明顯落差的隊伍在其中，今年要晉級複賽並不容易，中華隊的對手實力都十分堅強，堪稱死亡之組。

日本目前世界排名第1，4屆經典賽都進入4強，且在2006年奪得冠軍，2015年第一屆世界12強賽事中，日本也拿下第3名。

委內瑞拉世界排名第9，雖然前一次世界12強排名第10，在中華隊之後，但他們在該屆賽事預賽擊敗最終拿下第2名的美國，4度參加經典賽，有3度進入複賽。

波多黎各世界排名11，前一次世界12強排名第8，過去4屆經典賽，波多黎各2度拿下第5，2013、2017年更是都拿下第2。

大聯盟有許多委內瑞拉、波多黎各球員，不過過去大聯盟僅在經典賽時才會放行較多球員參加，這次世界12強賽事若大聯盟隊伍依舊不放行，委內瑞拉、波多黎各將會與過去幾屆一樣，多以小聯盟或者自己國家聯盟球員為主，也影響他們的戰力。