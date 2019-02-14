運動雲

> >

波國2015對潘威倫再見滿貫彈　中華隊再度同組必須復仇

ETtoday運動雲

▲棒球12強中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲2015棒球12強中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／綜合報導

世界棒壘總會（WBSC）台灣時間14日上午2點在墨西哥公布11月世界12強分組，中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉分在B組，將在洲際棒球場展開賽事，而波多黎各曾在2015年第一屆世界12強，靠著延長賽再見滿貫砲擊敗中華隊，這次兩隊再度同組，中華隊必須要報一箭之仇，才能順利挺進複賽，並拿下亞太區（台、韓、澳）排名第1，才拿拿到2020東京奧運參賽權。

2015年世界12強在洲際球場開打，中華隊以及波多黎各、義大利、荷蘭、加拿大、古巴分在同組，預賽首戰雖然陽岱鋼、林泓育開轟，但仍以4比7不敵荷蘭，緊接著面對義大利，靠著林智勝、郭嚴文開轟，7比1贏球，但面對加拿大時，林智勝、陳俊秀、王柏融3轟白搭，以8比9輸球，所幸在第4戰靠著林智勝石破天驚一擊，以4比1擊敗古巴。

中華隊前4戰2勝2敗，波多黎各前4戰1勝3敗，只要中華隊擊敗波多黎各就能晉級複賽，郭俊麟該場先發8局奪下10次三振，林智勝該場比賽同樣有全壘打演出，雙方前9局打完1比1平手，11局兩隊都拿下2分，關鍵12局上中華隊拿下1分。

眼看就要拿下勝利，順利挺進複賽的中華隊，12局下潘威倫遭到曼德茲（Aldo Mendez）再見滿貫全壘打砲轟，終場中華隊4比7輸球，兩隊都是2勝3敗，比較對戰優質率後，由波多黎各晉級8強。

除了波多黎各外，B組其他對手也都不好對付，日本前一次在國際一級賽事與中華隊交手是在2013年經典賽複賽，當時中華隊一路領先，日本展現韌性追平，並在延長賽第10局，靠著中田翔勝利打點贏球。

而委內瑞拉近年並沒有在國際賽與中華隊交手紀錄，前一次成棒國際賽交手已經是2009年世界盃複賽，委內瑞拉以6比4擊敗有許多中職、業餘球星的中華隊。

關鍵字： 世界12強中華隊奧運資格賽東京奧運2020東京奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次...醫：女友換4個了！

推薦閱讀

分進B組堪稱死亡之組！還要戰日本　中華隊12強場場艱辛

12強分組確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

西洋情人節就想吃美國甜點　林子偉大推台北經典美國味

27歲明星棒球員再度登社會版面　涉嫌恐嚇取財遭日警逮捕

熱門新聞

12強分組確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

中職／投球變得不快樂　劉昱言當兵轉換心情

馬刺迪羅臣談賣我現象　呼籲球員應像一般人有權利發聲

讀者回應

﻿

最新新聞

1波國2015再見滿貫彈　阻中華隊進複賽

2中華隊12強分進B組死亡之組

3張正偉、蔣智賢進校園教棒球

412強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

5中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

2美版赤木晴子范麗絲成冠軍常客

312強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

4手指脫臼照灌籃　湯神：高中是四分衛

5投球不快樂　劉昱言當兵轉換心情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366