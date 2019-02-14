波國2015對潘威倫再見滿貫彈　中華隊再度同組必須復仇

▲2015棒球12強中華隊。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／綜合報導

世界棒壘總會（WBSC）台灣時間14日上午2點在墨西哥公布11月世界12強分組，中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉分在B組，將在洲際棒球場展開賽事，而波多黎各曾在2015年第一屆世界12強，靠著延長賽再見滿貫砲擊敗中華隊，這次兩隊再度同組，中華隊必須要報一箭之仇，才能順利挺進複賽，並拿下亞太區（台、韓、澳）排名第1，才拿拿到2020東京奧運參賽權。

2015年世界12強在洲際球場開打，中華隊以及波多黎各、義大利、荷蘭、加拿大、古巴分在同組，預賽首戰雖然陽岱鋼、林泓育開轟，但仍以4比7不敵荷蘭，緊接著面對義大利，靠著林智勝、郭嚴文開轟，7比1贏球，但面對加拿大時，林智勝、陳俊秀、王柏融3轟白搭，以8比9輸球，所幸在第4戰靠著林智勝石破天驚一擊，以4比1擊敗古巴。

中華隊前4戰2勝2敗，波多黎各前4戰1勝3敗，只要中華隊擊敗波多黎各就能晉級複賽，郭俊麟該場先發8局奪下10次三振，林智勝該場比賽同樣有全壘打演出，雙方前9局打完1比1平手，11局兩隊都拿下2分，關鍵12局上中華隊拿下1分。

眼看就要拿下勝利，順利挺進複賽的中華隊，12局下潘威倫遭到曼德茲（Aldo Mendez）再見滿貫全壘打砲轟，終場中華隊4比7輸球，兩隊都是2勝3敗，比較對戰優質率後，由波多黎各晉級8強。

除了波多黎各外，B組其他對手也都不好對付，日本前一次在國際一級賽事與中華隊交手是在2013年經典賽複賽，當時中華隊一路領先，日本展現韌性追平，並在延長賽第10局，靠著中田翔勝利打點贏球。

而委內瑞拉近年並沒有在國際賽與中華隊交手紀錄，前一次成棒國際賽交手已經是2009年世界盃複賽，委內瑞拉以6比4擊敗有許多中職、業餘球星的中華隊。