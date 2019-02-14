大聯盟40人名單不放行　2015委國多老將、波國1A新秀多

▲2017經典賽波多黎各打進冠軍戰，但大聯盟不開放40人名單打12強，也影響波國戰力。(圖／達志影像／美聯社)



記者劉峻誠／綜合報導

世界12強11月開打，中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同組，若是要拿下奧運資格，就必須在12強排名勝過韓國、澳洲，拿到亞太區第1，首要目標是晉級複賽。

在預賽對手中，日本過去都是以日本職棒球員為主。大聯盟有許多委內瑞拉、波多黎各球員，不過過去大聯盟僅在經典賽時才會放行較多球員參加，2015年世界12強大聯盟甚至拒絕開放40人名單內球員參賽，若這次世界12強賽事大聯盟依舊不放行，委內瑞拉、波多黎各將會與過去幾屆一樣，多以小聯盟或者自己國家聯盟球員為主，這也影響他們的戰力表現。

2015年第一屆世界12強賽事中，委內瑞拉陣中有Felipe Paulino、Yorman Bazardo、Fernando Nieve、Yoel Hernández、Freddy García、Gregorio Petit、Rainer Olmedo、Luis Jimenez、Juan Rivera等大聯盟資歷球員，但大多數在2015年時早就已是離開大聯盟的球場老將，只有Gregorio Petit（2019年效力費城人）還待在大聯盟，最終委內瑞拉拿到該屆賽事第10名。

不像是經典賽有Yadier Molina等大聯盟主力球員，波多黎各在2015年12強陣容中，大多都是小聯盟成員，且大多層級在1A，最終波多黎各拿下該屆賽事第8名。

若是大聯盟今年也不開放40人名單，這對以日職、中職為主力球員的中華隊來說較為有利。