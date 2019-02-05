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中華五人制新年發展計畫（二）　球員升學、職業管道暢通

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▲中學五人制，宜縣南澳vs北市龍門(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制積極發展盼給球員更多比賽機會。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

去年的亞洲五人制在台灣舉行，再搭配世足賽的來臨，台灣掀起一股足球熱潮，來到2019年，為了讓足球能更加發展，台北五人制協會理事長張兆祿提出2個大方向規劃，希望台灣球員走出國際，先放眼青奧再著眼國際賽，其二則是希望能讓球員升學管道暢通，讓球員無後顧之憂地訓練。

大半生奉獻給足球的張兆祿目前仍執教於北投清江國小，他表示今年第二個計畫，希望能將球員的升學管道甚至職業路都鋪好，讓球員更加願意投入練習，「我們在大陸也有在發展，所以球員兩岸都有選擇，但不一樣的是在台灣走職業化比較沒有曝光度，在大陸卻因環境不同，有不少比賽能參與增加曝光度，且更具競爭力。」

▲中學五人制，北市實踐。（圖／記者顏如玉攝）

張兆祿坦言，在台灣企業方面不成熟，不管是五人還是11人，都難提供球員完善的管道，但大陸不一樣，他們積極發展足球，「職業球員在青少年時他們就在培養、簽約了，整體規劃也比台灣成熟許多。」

會選擇將球員送往大陸，張兆祿說，第一語言沒有問題，第二個生活習慣也沒太多改變，所以發展上比較能銜接，「若把球員送到日本、歐美，他們有語言、讀書障礙，但到大陸的話，我們目前已經把升學管道暢通，他們就能無後顧之憂地踢球。」

目前台灣已經送去五個學生包括三個國小生、兩個國中生，「我們在大陸已經從小學、初中到高中都是暢通的，第一步架構做好了以後，接下來第二步我們現在要跟職業隊去銜接，讓球員畢業後能留在那裡繼續踢球，未來尋求更高的舞台。」

關鍵字： 中華五人制新年升學職業管道暢通
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