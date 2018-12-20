足球員從職業到國家隊要迅速適應　張兆祿：統一教材是基本

▲足球員從小學、國中到高中常要適應新教練的教學方式。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

在台灣，足球員從小學、國中到高中，幾乎都要重新適應新的教練及教學方式，也因此影響到球員的進步，台北市五人制理事長張兆祿說，國內應該要有一套基本的教學方式，「外國會發展得好，就是因為有統一教材，這樣他們平時在職業隊，一旦國家徵召了也能迅速接上。」

張兆祿表示，台灣的體制和國外不太一樣，「我們是有點畸形發展，著重在學校體育，但國外不是啊，他們是社會體育，以俱樂部的形式為主，他們從小就在同一體系裡面長大，從小所受的都是一樣的觀念，到職業隊也是一樣，所以他們一旦徵召來參加國家隊，也能夠迅速步入軌道。」

▲台北市五人制足協理事長張兆祿。（圖／記者顏如玉攝）



以日本為例，他們的足球發展之所以這麼健全，張兆祿說，因為他們是非常全面在做推行，也非常地深入，「一個國家足球發展好，一定和它的社會體育發展好有關，日本每個地區都有俱樂部，這個俱樂部就是包括學校、所有人都在這裡面。」

反觀台灣，以學校體育為主，「我們的孩子，小學、國中到高中都要重新花時間適應，當然每個教練教的都是對的，但是教學方式不一樣，正常來講若是基本概念都一樣，小學完了到國中、高中應該要更加熟練才是，不應該三年就摸索一次。」