中學五人制／美和科大有意組隊　屏東爭取發展四級足球

▲東港高中國中部去年拿下中學五人制錦標賽冠軍，今年南區複賽止步。(圖／資料照／記者顏如玉攝)



記者顏如玉／嘉義報導

屏東對於足球發展相當投入，先前就有「三級五區」的計畫，據參與中學五人制錦標賽的東港高中足球隊教練陳慶進表示，現在屏東縣長更希望能將足球推展到大專院校的四級足球，以留住更多人才，「目前美和科大有跟我聯繫有這個意願。」

東港高中擁有國中部及高中部，兩邊都有男足隊，且都由陳慶進帶領，球員來源多是附近小學包括東港國小、以栗國小及家冬國小，而大學端雖然有屏大及屏科大，但屏大收女足、屏科大以外籍生為主，大學端暫時沒有五人制球隊。

▲東港高中、國中足球教練陳慶進。（圖／記者顏如玉攝）



陳慶進說，先前他們就有開會討論，為了留住更多人才，屏東縣長希望將足球延伸到四級，讓球員從國小到大學有管道就讀，但受到人數限制，難以開設11人制球隊，「想要發展足球就得從五人制作起，而美和科大運休系系主任吳明憲最近也有來跟我接觸，他也是足球出身，希望我能在他們學校建立一支五人制球隊，把我們東港的球員收過去。」

雖然美和科大有不少外籍生能踢球、也能報名比賽，陳慶進說，但吳明憲希望球隊能以本土球員為主，外籍生為輔，「不過現在還在洽談，一切還沒有定論。」