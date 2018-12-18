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中學五人制／朱家葦促成民雄國中組隊　培育基層最重紀律

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▲中學五人制，嘉義民雄國中。（圖／記者顏如玉攝）

▲嘉義民雄國中(紅)去年成立足球隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

前中華五人制國腳朱家葦為民雄農工足球隊教練，為了培育更多基層好手，他特別來到民雄國中社團帶隊，去年終於促成體育班成立，由助理教練林柏志帶隊，近日來到中學五人制錦標賽期盼能多學習，目前還不會設定目標，主要希望球員能更加提升自我。

民雄農工足球隊為國內高中五人制強權之一、頗負盛名，不過球員招收越來越不夠，因此為了培育在地的選手，讓更多基層接觸到足球，朱家葦2年前特別來到民雄國中幫忙帶領足球社團，林柏志說，「早自修的時候，朱教練就來國中幫忙帶隊，帶一帶校方覺得不錯就願意成立球隊。」

▲中學五人制，嘉義民雄國中教練林柏志。（圖／記者顏如玉攝）

▲嘉義民雄國中教練林柏志。（圖／記者顏如玉攝）

民雄國中成立球隊，身為朱家葦助理教練的林柏志因此來擔任教練，他坦言，球員其實多是俱樂部、社團出身，甚至到國中才開始踢球，「不過他們非常積極努力在練，所以這一年下來真的改變、進步很多，現在還不敢設定太遠的目標，就是希望帶他們出來參賽學習。」

沒有底子沒關係，林柏志說，他在朱家葦身邊學習3年下來，領悟到球隊最重視的反而應該是紀律，只有球員品行好才能踢出好球，而校方也相當理解，給予他很大的發揮空間，沒有強硬設定出來參賽的目標，「但我還是有稍微跟球員提到，有機會的話希望我們能在這次錦標賽中至少打進南區8強。」

關鍵字： 中學五人制中學五人足民雄國中
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