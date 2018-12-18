中學五人制／中市爽文在地化經營　盼建立三級足球做差異

▲台中爽文國中在中學五人制錦標賽南區複賽中闖進8強。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

為了讓台中市大里區有在地的足球發展，爽文國中在三年前成立足球隊，教練李名宥說，自己來帶隊的最大期盼，就是未來能成立三級球隊，讓這裡的孩子有完善的升學管道和制度，另外也希望能和惠文高中做出差異化。

爽文國中所在的大里區，僅永隆國小有足球隊，國中以後卻沒有球隊，李名宥說，因此三年前爽文國中特別成立了足球隊，讓有興趣的孩子能持續踢球，「我們希望這個學區能有在地化的二級足球，未來漸漸做出金字塔，因為基層人數越多，政府將來推職業足球才會穩固。」

爽文國中足球隊介於社團和校隊之間，並非體育班，通常招收永隆國小畢業的球員，李名宥說，但也會收俱樂部或是踢過社團、甚至是沒踢過但有興趣的球員，「但目前我們遇到最大的困境，是因為不是體育班，要想來的球員可能就得要戶籍遷移。」

▲爽文國中今年5月在中學五人制聯賽國男組奪冠。（圖／取自爽文國中足球隊粉專）



來到台中帶球隊，李名宥說自己的目標就是希望能建立起三級足球，「目前我們學區也有青年高中來跟我們洽談，希望收我們的球員能成立球隊，不過這些孩子還在和家長討論，畢竟台灣足球未來不明朗。」

爽文國中成軍3年、今年就拿下五人制聯賽冠軍，也受到許多高中關注，李名宥說，其實跨縣市地區的民雄農工、明道高中也都來校開過說明會。

不僅要做出三級足球，李名宥說，他也希望能做出差異化，「現在台中最有名的就是惠文高中，但他們是11人制，我們走五人制，本來兩種制度的技巧就不太一樣，所以也要做出差異。」